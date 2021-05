Nordjylland, kan I mærke det bobler?

Lyden af Nordjylland i dag kunne have været den lyd det giver, når man suger det absolut sidste op af en sodavand fra McDonald's. Lyden af de sidste, energifyldte dråber, der rungende forlader det brugte papkrus. Lyden af at være udtømt.

Det er det ikke, tværtimod. På mange måder bobler Nordjylland mere end nogensinde.

En del af æren tilfalder en gymnasierektor, som sammen med andre gode kræfter i 1960’erne samlede politikere, erhvervsliv, medier mv. i kampen for en helt central del af udviklingen i Nordjylland. Det var ualmindeligt fremsynede kræfter, der arbejdede sammen om det, der reelt i dag er en motor for regionen.

Der skulle blandt andet en demonstration med 1000 nordjyder foran Christiansborg til, før det lykkedes. Emnet for demoen var ikke et nej til uafgjort i en superliga-kamp, men derimod retten til at oprette et universitet i Aalborg.

I dag stiller ingen spørgsmål ved Aalborg Universitet, men skulle man endelig stille et, kunne det være: Hvor og hvad ville Nordjylland være i dag, hvis det ikke var lykkedes? Hvis al højere uddannelse havde været placeret udenfor vores landsdel? Man får det faktisk dårligt bare ved tanken, ikke?

Aalborg havde utvivlsomt ikke været den fremadstormende by, den er i dag uden AAU. Demografien havde været helt anderledes, hvis ikke unge var blevet tiltrukket af det uddannelsesmekka, som er fulgt efter. Dygtige unge var rejst ud af landsdelen, og langtfra alle var nok vendt hjem igen efter endt uddannelse.

Derfor er det også indiskutabelt positivt, at regeringen vil placere fem nye uddannelser i Nordjylland: En bioanalytikeruddannelse, en tandlægeuddannelse og en socialrådgiveruddannelse i Hjørring, en maritim uddannelse i Frederikshavn og en maskinmesteruddannelse i Thisted.

Nej, ikke alle de unge uddannelserne tiltrækker, kommer til at blive. Men nogle gør. Ligesom mulighederne for dem der er vokset op i Nordjylland, bliver større.

Regeringen lægger samtidig op til, at de større studiebyer, inklusive Aalborg, skal afgive studiepladser. Det er selvfølgelig ærgerligt, men man kan som bekendt ikke både have kage og spise den. Sammenlagt ligner det en styrkelse af Nordjylland, og Aalborg har trods alt et forspring og noget at stå imod med.

Aalborg Universitet er eksemplet, der i mere end 40 år har bevist, at en aktiv uddannelsesstrategi er helt central, når det kommer til regional udvikling. Skal man pege på én faktor alene, må uddannelsesmuligheder ligge over både motorveje og erhvervsudvikling.

Regeringen lægger uddannelserne her. Nu må vi gøre alt det udenom så attraktivt, at de studerende ikke vil forlade os. De er fremtiden, og vi har brug for dem.

Velkommen til Nordjylland!