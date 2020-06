Nordjylland med sommerens første varmebølge

NORDJYLLAND:Årets første såkaldte varmebølge efter en definition fra Danmarks Meteorologiske Institut - DMI - er en realitet. Og den kom i Nordjylland.

Det har DMI onsdag eftermiddag meldt ud på Twitter, hvor de skriver, at varmebølgen dels ramte Nordjylland, dels et mindre område på Djursland nord for Ebeltoft.

- Brønderslev er den kommune, hvor varmebølgen har dækket det største område, mens også Jammerbugt og den nordvestligste del af Aalborg Kommune har haft varmebølge, fortæller klimatolog Mikael Scharling fra DMI.

DMI definererer ifølge klimatologen en varmebølge som tre på hinanden følgende dage med gennemsnitstemperaturer på over 25 graders varme, forklarer klimatologen - selv om det af tweetet fremgår, at det er maksimumtemperaturer.

- Det er gennemsnitstemperaturer, vi taler om, og i Nordjylland er det vores målestation omkring 10 kilometer nord for Aalborg Lufthavn, der har haft gennemsnitstemperaturer over de 25 grader de seneste tre dage. Det har vi sammenholdt med målinger fra andre stationer og med beregningsmodeller fundet frem til områderne, hvor der har været varmebølge. En af dagene lå højeste temperatur på 25,4 grader ved stationen i Nordjylland, fortæller klimatologen.

ÅRETS FØRSTE LOKALE VARMEBØLGER ER REGISTRERET I JYLLAND 🌞🌞🌞🌞😅

Nord for Aalborg og på Djursland har maksimumtemperaturen i tre på hinanden følgende dage været over 25 °C. DMI forventer, at varmebølgen breder sig til flere dele af landet i løbet af i dag og i morgen. pic.twitter.com/MSaWgkMr8J — DMI (@dmidk) June 17, 2020

Ifølge tweetet forventer DMI, at varmebølgen breder sig til andre dele af landet i løbet af de kommende dage.

- Varmebølger kan med det varme og fugtige vejr, vi har i Danmark lige nu, poppe op her og der i de kommende dage. Her onsdag eftermiddag har København faktisk også fået en lille prik, hvor varmen har været over 25 grader i gennemsnit de seneste tre dage, fortæller Mikael Scharling.

Trods varmebølgerne kan klimatologen ikke udelukke en skvæt regn hist og her på grund af det fugtigt varme vejr.