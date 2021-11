Nordjylland rykkede mod højre

Nordjyderne vågner op til et farveskifte - landsdelen er mere blå, end den hidtil har været.

Og det er især Konservative, der har vundet terræn og fået afgørende indflydelse i nogle af de byråd, som før valgdagen var udråbt til politiske kamppladser. Dermed følger de nordjyske vælgere den landsdækkende tendens til konservativ fremgang.

I Thisted, som har haft socialdemokratiske Ulla Vestergaard ved roret de seneste fire år, betyder Konservatives fremgang blandt andet, at partiet sammen med Venstre har et flertal i byrådet, og at Papes parti størrelsesmæssigt bider Venstre i haserne, så de to borgerlige partier er henholdsvis størst og andenstørst.

I Rebild, hvor radikale Leon Sebbelin er borgmester med en broget buket af partier i ryggen, gør blandt andet Det Konservative Folkepartis fremgang, at partierne til højre for midten også her vil kunne danne et flertal alene.

I valgaftenens måske største nordjyske drama i Hjørring spiller Konservative også en hovedrolle. Her skiftede en anseelig del af stemmerne side fra venstre til højre.

Netop i Hjørring slog en anden af tendenserne ved den nordjyske valgaften også tydeligt an. Socialdemokraterne med siddende borgmester Arne Boelt mister magten. I Aalborg, hvor Socialdemokratiet de seneste fire år har haft absolut flertal, gør samme tendens sig gældende.

Det kan være nærliggende at se i retning af mink-sagen og en socialdemokratisk sms-skandale for at finde en forklaring på de socialdemokratiske tab. Men både i Hjørring og Aalborg kan årsagerne i lige så høj grad skyldes lokale sager.

Arne Boelt har især i løbet af det seneste år været i strid modvind hos dele af borgerne i Hirtshals, som mener, at borgmesteren ikke i høj nok grad har lyttet til den nordvestligste del af kommunen.

I Aalborg sidder Thomas Kastrup-Larsen fortsat sikkert i borgmesterstolen, men vælgerne har med markant fremgang til både SF, Enhedslisten og De Radikale sendt et klart signal: De to partier er begge modstandere af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, og de har nu mandater til at sikre, at debatten om Limfjordsforbindelsen lever videre i bedste velgående.