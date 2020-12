20 tilfælde af særlig smitsom corona-virus fundet i Nordjylland

NORDJYLLAND:Den særligt smitsomme variant af coronavirus, der tilsyneladende har sin oprindelse i England, er indtil nu konstateret 46 gange i Danmark, og af en eller anden grund er den særligt udbredt i Nordjylland. De 20 tilfælde er nemlig fundet i Nordjylland.

Det skriver Statens Serum Institut i den seneste opdatering på mutationen, der har fået navnet Sars-CoV-2 Cluster N501Y.

Næsten alle danske regioner er dog ramt af smitte med den engelske variant, selv om det primært af Region Hovedstaden - også med 20 tilfælde - og altså Nordjylland, de smittede er fundet. Når man ser på de fundne tilfælde, så er det særligt de nyeste tilfælde, der stammer fra Region Nordjylland. Specielt Aalborg-området er ramt af smitte med den engelske variant, skriver SSI.

Fundene af den smitsomme mutation i de nye sekventeringsresultater får ikke SSI til at ændre på deres seneste risikovurdering, der stammer fra 23. december. Her skriver SSI blandt andet, at

[...] De seneste sekvensresultater tyder på, at der i Danmark er samfundsmitte med den nye engelske virusvariant, dog på et meget lavt niveau. Det er ikke med de nuværende data muligt at vurdere i hvilken udstrækning denne virusvariant har en højere spredningshastighed i Danmark end andre virusstammer. Der er endnu ikke noget der tyder på, at den har et alvorligere forløb eller, at vacciner ikke vil virke overfor den. [...]

- Konsekvenserne af, at et virus, der er mere smitsomt, spreder sig, kan være, at generelle smitteforebyggende tiltag skal styrkes eller fastholdes i længere tid for at holde epidemien under kontrol. Heldigvis er Danmark lige nu nedlukket, og vi regner med, at denne nedlukning sammen med de generelle smitteforebyggende tiltag også bremser smitten med den nye variant. Men SSI følger situationen tæt, siger afdelingschef Tyra Grove Krause i en udtalelse på SSI's hjemmeside.