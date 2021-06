Nordjylland skruer ned for testkapaciteten - se, hvad det betyder for dit teststed

NORDJYLLAND:Tirsdag meddelte Justitsministeriet, at test-kapaciteten for kviktest skulle skæres ned fra dags dato.

Det vil også kunne mærkes i Nordjylland, hvor man skruer på antallet af podere og åbningstider - og så vil ét kvikteststed lukke, meddeler Region Nordjylland nu i en pressemeddelelse.

Regionen og Falck, som står for alle kviktest, er blevet enige om at nedskalere testkapaciteten. Det sker, fordi færre og færre nordjyder lader sig teste, efter de er blevet vaccineret.

I Region Nordjylland fastholder man 86 ud af 87 teststeder i regionen. Kun ét kvikteststed lukker, nemlig et af to teststeder i Hobro, den 6. juli.

På nogle teststeder vil der desuden være færre podere på arbejde, mens andre steder kun åbner hver anden dag fremover.

- Det skal stadig være nemt for alle nordjyder at komme til et teststed. Det er stadig en vigtig forudsætning, at der bliver testet massivt for de borgere, som ikke er vaccinerede, siger kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, Jacob Bertramsen.

Udover den ene lukning i Hobro bliver der indført ændringer seks andre steder, som fremover vil deles om at have åbent. Så når der er lukket i den ene by, er der åbent i den anden. Det gælder fra 6. juli de følgende steder:

- Arden og Mariager

- Øster Vrå og Vrå

- Tårs og Sindal

For nylig blev der åbnet 15 nye teststeder, der alle har det til fælles, at de er placeret steder, hvor der færdes mange nordjyder og turister i sommerferieperioden. Disse fastholdes også, så der er testmuligheder, hvor der i forvejen færdes mange mennesker.

- Massiv test af ikke-vaccinerede og folk, der ikke er immune, er stadig vigtigt. Vi ønsker ikke at se en opblussen hen over sommeren, og vi understøtter på den måde den nationale teststrategi, siger Jacob Bertramsen.

En oversigt over samtlige teststeder og åbningstider kan findes på www.rn.dk/coronatest.