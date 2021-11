Nordjylland styres af blå mænd - Birgit Hansen er nu ene kvinde i toppen af nordjysk politik

NORDJYLLAND:To kvindebastioner i Nordjylland faldt ved tirsdagens valg, hvor S-førertrøjen i Thisted og regionen blev overtaget af V-mænd.

Venstre sidder nu på 10 af de 12 politiske topposter i landsdelen. Det har medført, at der er tyndet kraftigt ud i den kvindelige repræsentation i toppen af nordjysk kommunal- og regionspolitik, i modsætning til billedet på landsplan, hvor antallet af kvindelige borgmestre er rekord højt. På landsplan er hver femte af landets borgmestre en kvinde, efter tirsdagens valg.

I Nordjylland er den socialdemokratiske borgmester Birgit Hansen i Frederikshavn ene kvinde blandt politikerne på de højeste poster.

Når Nordjyllands ryk mod højre afspejler sig i antallet af kvinder på de politiske topposter, kan det hænge sammen med, at partierne prioriterer forskelligt, lyder et bud fra lektor og valgforsker Karina Kosiara-Pedersen fra Københavns Universitet. Hun understreger, at også tilfældigheder og lokale forhold kan spille ind, men der er forskel på, hvad partierne lægger vægt på, når kandidater stilles op.

- Der er generelt en tendens til, at partier på venstrefløjen lægger mere vægt på kandidaternes køn. Partier til højre for midten lægger i højere grad vægt på, at deres kandidater skal afspejle kommunens geografi, og have bred erhvervserfaring, så det f.eks. ikke udelukkende er offentligt ansatte der stiller op, siger Karina Kosiara-Pedersen.

Poster gik til Venstre

Med socialdemokraterne Ulla Astman og Ulla Vestergaard sat fra posten som henholdsvis regionsrådsformand og borgmester i Thisted, er der efter tirsdagens valg kun en enkelt kvinde tilbage på det nordjyske borgmesterkort. Socialdemokraten Birgit S. Hansen var urørlig i Frederikshavn. Det fjerde bud på en kvindelig S-borgmester, Diane Aarestrup i Jammerbugt, havde ikke held til at fortrænge Venstres Mogens Chr. Gade fra posten.

Når vægten, som det er sket i Nordjylland, tipper til fordel for partier, som mener at køns mangfoldighed ikke er et relevant parameter for deres vælgere, så kan det blive afgørende for, hvor mange kvinder, der lander i borgmesterstolene.

- Generelt er kandidaternes køn noget af det, vælgerne lægge mindst vægt på, så på den måde giver det fin mening at nogle partier ikke vægter kønsfordelingen, vurderer Karina Kosiara-Pedersen

Men der er mange eksempler på at tilfældigheder i konstitueringen snarere end valg eller fravalg af køn, der afgør om det er en mand eller en kvinde der lander i borgmesterstolen, understreger Karina.

Langt, sejt træk

Hvis kvinder for alvor skal have en chance for at øge repræsentationen på de politiske topposter er det et langt sejt træk, understreger valgforskeren.

I etablerede partier, vil det aldrig være nyligt valgte politikere, der udpeges som borgmesterkandidater.

- Hvis man vil have mere variation på borgmesterposterne handler det ikke kun om at sikre, at kvinder bliver stillet op til det næste kommunalvalg, fastslår Karina Kosiara-Pedersen.

- Man skal også have nogle af de ældre, med stor anciennitet, til at træde til side, for selvom man bliver valgt, kan det være svært at få plads, hvis der hele tiden sidder ældre mænd, der synes at "nu er det deres tur".

Den hårde tone, konkurrencen og det lidt brutale miljø i kommunalbestyrelser kan også spille ind på kvinders lyst til at blive i politik, længe nok til at de når til tops.

- Selvom kvinder stiller op for et parti og har gode chancer for at blive valgt, er det ikke ensbetydende med at de bliver i politik. De sidder typisk i kortere tid, og de oplever i højere grad chikane og andre ubehageligheder, der kan medvirke til at de aldrig når til tops, viser vores undersøgelser, siger Karina Kosiara-Pedersen.

Kvinderne skal bakkes op og motiveres, lige fra de kommer ind og er dem, der brygger kaffe, til de får opbygget et godt netværk, får erfaring, respekt og anciennitet. Sådan går det langt fra altid.

Daffer ud og ind

Man skal ikke lade sig snyde af at partierne ved hvert valgt bryster sig af at have opstillet så og så stor en andel kvinder, for at have deres alibi i orden på den front, påpeger valgforskeren.

- Nogle partier opretholder billedet af, at partiet har et vist antal kvindelige kandidater, men hvis det hele tiden er kvinderne, der daffer ud af politik og nye kommer ind, så er udfordringen, at der ikke er ret mange af dem, der bliver der længe nok, til at de ender på toppen, fastslår Karina Kosiara-Pedersen.

Når kvinder først har sat sig i borgmesterstolen, er der ikke problemer med at finde motivationen til at hænge på og genopstille. Det er kommunalbestyrelsesposten, der ikke nødvendigvis er så attraktiv. Dårlige arbejdsvilkår, manglende respekt, og for lidt indflydelse kan få kvinder til at droppe det politiske liv, for i stedet at engagere sig i forældrebestyrelse eller skolebestyrelse, hvor de kan se større resultater.

Uden chance

Frederikshavn var det eneste sted, hvor Venstre stillede med en kvindelig borgmesterkandidat. Men Mette Hardams mulighed for at komme til fadet var på forhånd nærmest ikke eksisterende, overfor stemmesluger Birgit Hansen og Socialdemokratiet. De personlige stemmetal taler deres tydelige sprog om Hardams manglende gennemslagskraft: Hun fik godt 1536 personlige stemmer, mod Birgit Hansens 13.230 - det næsthøjeste antal personlige stemmer på landsplan.

Ifølge Karina Kosiara-Pedersen er der internationalt en tendens til, at flere kvinder opstilles de steder, hvor slaget på forhånd er tabt. Men det er ikke nødvendigvis det, der gør sig gældende i dansk politik, vurderer hun.

- Hvis Venstre overhovedet har været inde i en overvejelse om køn, så kan man kan måske lige så vel forestille sig, at Venstre stiller med en kvinde, fordi Birgit Hansens popularitet viser, at vælgerne i Frederikshavn gerne vil have en kvinde, og dermed forsøger at matche hende, vurderer Karina Kosiara-Pedersen..

Det Konservative Folkeparti i Nordjylland stillede med to kvindelige bud på en ny borgmester - Signe Nøhr i Vesthimmerland og Lene Aalestrup i Rebild, men konservative opnåede ikke borgmesterposter i Nordjylland, trods markant fremgang.