Nordjylland tager ærgerlig corona-førsteplads: Disse kommuner er hårdest ramt

NORDJYLLAND:Smitten stiger i Nordjylland, og med et incidenstal på 143,8 er Nordjylland nu den region, der i øjeblikket har flest antal smittede pr. 100.000 indbygger.

Selvom ingen kommuner eller sogne er nedlukket, betegnes incidensen i fire af de nordjyske kommuner som høj. Det gælder Aalborg, Frederikshavn, Rebild og Brønderslev Kommune.

I tabellen nedenunder kan du se det testjusterede incidenstal og antal nye smittede i din kommune:

Aalborg Kommune hårdest ramt

Aalborg er den kommune med det højeste incidenstal og flest nye smittetilfælde i Nordjylland.

I den seneste uge er tallene kun steget. Særligt er smitten høj i de centrale sogne som Vor Frelser og Budolfi Sogn, som tidligere har måttet lukke ned på grund af for mange smittede. Det er til trods for, at smitten for blot få uger siden så stabil ud.

Jan Nielsen, der er direktør i Ældre & Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune og står i spidsen for kommunens kriseberedskab, fortæller, at kommunen har snakket med Styrelsen for Patientsikkerhed, som tilskriver stigningen, at mange har taget smitte med hjem fra ferie eller fra uge 29 i Skagen. De forventer, at smitten vil falde til ro igen.

- Vi kan ikke gøre andet end at håbe, at rigtig mange af de unge mennesker lader sig vaccinere. Det er det, der skal til nu, siger han.

Der er ifølge Jan Nielsen umiddelbart ingen grund til bekymring for nedlukninger i Aalborg Kommune.

- Det er simpelthen at vente på, at vi får vaccinationsprocenterne op i de yngste aldersgrupper. Der er ikke så meget andet at gøre, siger han og opfordrer de unge mennesker, som endnu ikke er vaccineret, til at booke en tid, så snart de vender tilbage fra ferie.

I tabellen nedenunder kan du få overblik over smitten i de enkelte sogne i Aalborg Kommune:

Kriterier for nedlukning Kommuner: - Testjusteret incidens: 500 eller derover - Antal smittede i de seneste syv døgn: 20 eller derover Sogne: - Incidens: 1000 eller derover - Antal smittede i de seneste syv døgn: 20 eller derover - Positivprocent: 3 eller derover Alle kriterier skal være opfyldt for en nedlukning. Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

Ligeledes har incidensen i Frederikshavn Kommune været stigende i de seneste mange dage.

Særligt er det Skagen Sogn, som er ramt hårdt efter uge 29, hvor Skagen blev flittigt besøgt. I øjeblikket er incidenstallet på 783,6, og der er 60 nye smittefælde.