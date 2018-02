Nordjyllands Beredskab får ny direktør

NORDJYLLAND: Diana Sørensen er den kommende direktør for Nordjyllands Beredskab.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab torsdag på LinkedIn.

Diana Sørensen kommer fra et job som divisionsdirektør hos Falck og glæder sig til at arbejde for Nordjyllands Beredskab.

- Jeg er utrolig stolt og glad over at have fået stillingen, og ser frem til at medvirke til at sikre og udvikle et stærkt Nordjyllands Beredskab for borgerne i Nordjylland. Og så ser jeg frem til at lære medarbejdere og samarbejdspartnere at kende, og glæder mig over, at det for manges vedkommende er kendte ansigter. På samme måde ser jeg frem til samarbejdet med de 11 kommuner og borgmestrene i bestyrelsen, siger hun.

Diana Sørensen er 44 år, bor i Kærby i Aalborg sammen med sin mand Carsten og deres tvillingepiger på næsten 10 år.