Nordjyllands "Dupond og Dupont" finder skat fra Christian IV's tid

SEBBER:To arkæologer og tre glade amatører med metaldetektor gravede onsdag en skat op fra kong Christian IV's tid på en bakketop mellem Sebber og Barmer.

- Der er tale om en lidt atypisk skat, i forhold til hvad vi normalt finder fra den periode, oplyser arkæolog Christian Klinge fra Nordjyllands Historiske Museum.

Atypisk pga. de mønter, den består af. De giver en formodning om, at denne skat ikke er gravet ned af en rigmand, men af et medlem af den mere jævne befolkning. Tidspunktet er også interessant.

Skatten er på i alt 87 sølvmønter, og dateres efter den yngste mønt, da skatten jo ikke kan være gravet ned, før mønterne er slået. Der er mønter fra 1608 til 1630, men de fleste af mønterne er ikke dateret endnu, så dateringen af skatten kan ændre sig.

Foto: Rudy Frank Jensen

Ventede spændt i næsten et år

De første mønter blev fundet allerede sidste år af amatørarkæologerne Rudy Frank Jensen og Erik Bertelsen, der har været fast makkerpar med metaldetektor i syv år nu.

- Folk kalder os Dupond og Dupont, fortæller Rudy Frank Jensen.

De to fandt fem mønter inden for et meget lille område en fredag i oktober. Bagefter snakkede de om, at det var for meget til at være et tilfælde, og besluttede sig for at søge videre i samme område om mandagen.

- Vi kunne næsten ikke sove om natten, indrømmer Rudy.

Om mandagen fandt de yderligere 25 mønter, og så ringede de til Nordjyllands Historiske Museum, der kom ud samme dag og registrerede fundene. Nationalmuseet bestemte, at fundstedet skulle udgraves, og dermed fik de glade findere mundkurv på. Man er nødt til at holde på sådan en hemmelighed indtil efter udgravningen, for at undgå, at skattejægere plyndrer fundstedet i nattens mulm og mørke.

Det er ikke nemt, selv om Rudy og Erik er hhv. 70 og 76 år gamle.

- Man bliver som små børn, der glæder sig til juleaften, siger Rudy.

Fandt mange flere mønter

Onsdag fandt udgravningen sted.

- Vi mødtes kl. 7 onsdag morgen. En lokal entreprenør med en kæmpestor gummiged, to arkæologer, mig og Erik og en tredje detektormand, Michael Rokkjær, beretter Rudy.

Foto: Rudy Frank Jensen

Under udgravningen blev der registreret yderligere 59 fund, og skatten består nu af i alt 87 sølvmønter.

- Det er sådan noget, man drømmer om som detektormand. En oplevelse af den slags, man ellers kun læser om. Der er ikke mange i Danmark, der får lov til at opleve det, siger Rudy.

Han har gået med detektor i syv år, mens Erik Bertelsen har været amatørarkæolog betydeligt længere. Men det er første skattefund for dem begge.

Der har nok været kaos i Jylland

Det sjove ved skattefund er, at de sætter fantasien i sving.

- Man kan forestille sig alle mulige spændende historier, siger Christian Klinge.

Men han indskrænker sig til at konstatere, at skatten ser ud til at være gravet ned året efter at tyske besættelsestropper trak sig ud af Jylland efter fredsslutningen i 1629. "Freden i Lübeck" afsluttede Christian IV's engagement i Trediveårskrigen og betød blandt andet, at Jylland blev givet tilbage til Danmark.

- Skatten kan ikke knyttes direkte til den tyske besættelsesmagt, men skal klart ses i det lys. Landet har været uden lov og ret i to år, så der har nok stadig væk været kaos året efter fredsslutningen, mener Christian Klinge.

Hvem gravede skatten ned?

Skattefund fra perioden består oftest af dalermønter, der svarer til nutidens 100 kr.-sedler, men denne skat består af hverdagsmønter: 1-, 2- og 4-skillinger.

- Det svarer til vores 50 øre, 1 kr. og femmere. Den slags mønter, man har gået rundt med i lommen og brugt i hverdags-handler. Det har været en almindelig mand, der har villet beskytte sine penge ved at grave den ned på bakketoppen, hvor han kunne finde den igen, siger Christian Klinge.

Hvorfor manden aldrig gravede sine penge op igen, kan man kun gisne om. Det har givetvis ikke været en forglemmelse.

- Skatten er vel på 150-200 skilling i alt. Det er en pænt stor sum, siger Christian Klinge.

Netop fordi skatten består af hverdagsmønter, har den stor kulturhistorisk værdi. Dem ved man ikke så meget om som de mere værdifulde mønter.

Når Nordjyllands Historiske Museum har tørret mønterne, så de kan holde sig, nu hvor de er kommet op af jorden, overføres skatten til Nationalmuseet, hvor numismatikere tager sig af den videre behandling. Det er også Nationalmuseet, der fastsætter en findeløn til Rudy Frank Jensen og Erik Bertelsen.