Nordjyllands fem fedeste selfie-spots til vinterferien

NORDJYLLAND:Kunne du også bruge nogle flere likes på Instagram, og er den fede rejse til Paris eller skipisterne aflyst? Så er der råd at hente - for Nordjylland har også nogle fantastiske steder, der kan spice dine billeder op i ferien – også selvom den ”bare” bliver herhjemme.

Nr. 5: Aalborgs gavlmalerier - #urban

Aalborg må efterhånden være gavlmaleriernes hovedstad. Der er så mange, der ligefrem er guidede ture kun for at se dem. Du kan helt sikkert finde et, der er lige din stil og et billede værd til instagram! VisitAalborg har lavet en liste over de fleste af dem – men hvis det skal gå lidt hurtigt, så kom ned for enden af Nørregade. Her er der en 4-5 stykker meget tæt på hinanden. Så kan du sprede billederne ud over flere dage og vupti! Så er der nærmest content til en hel uge.

Nr. 4: Pikkerbakken - #greatview

Der er ikke noget som en god udsigt – og udsigt kan man få mange steder i Nordjylland. Men her på Pikkerbakken i Frederikshavn, får du en helt en fantastisk udsigt over byen og Kattegat.

Nr. 3: Rubjerg Knude - #naturelover

Smukke naturbilleder er altid et hit – og du kan, helt uden at være spor friluftsagtig til dagligt, få et smukt naturbillede ved Rubjerg Knude. Et pro top tip er at komme her ved skumringstid, så kommer dine billeder til at ligne en million.

Nr. 2: Alpaka - #cute

Alle elsker dyr – også dem, der siger, de ikke gør. Mangler du likes, så er et billede med en alpaka lige det, du mangler. Nedlukningen til trods kan man stadig hos Alpacas of Fredly betale sig fra at gå en tur i det fri med de nuttede dyr. De er ekstremt fotogene, og stiller gerne op til selfies – måske fordi de er lige stå store like hunters som os andre.

Nr. 1: Hjelmerstald – #aalborg

Førstepladsen kan ikke komme som nogen overraskelse, hvis du er nordjyde og har instagram på din telefon. Hjelmerstald er formentlig Aalborgs mest fotograferede gade, og uden tvivl byens og regionens insta-spot nr. 1. Hvis du er heldig, kan du måske få Langes hund med på billedet – og så har du slået to fluer med ét smæk – sød gade, sød hund #winwin