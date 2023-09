Nordjyllands Politi lukker rockerklubhus i Nørresundby midlertidigt

Nordjyllands Politi har fredag aften udstedt opholdsforbud i rockerklubhus på Østergade i Nørresundby.

Opholdsforbuddet gælder for ejendommen på Østergade 24, 9400 Nørresundby, tilhørende Hells Angels, hvor Nordjyllands Politi forbyder enhver adgang til adressen. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Opholdsforbuddet træder i kraft 22. september klokken 19.00 og gælder indtil videre frem til 6. oktober klokken 19.00.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med fængsel i op til to år.

- Der er tale om et præventivt tiltag, idet vi kan se et forhøjet, aktuelt trusselsniveau i forbindelse med en verserende konflikt. Vi vurderer, at der er en betydelig risiko for angreb på ejendommen, så for at sikre trygheden i området, har vi iværksat opholdsforbuddet, siger chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen, Nordjylland Politi.

- Man vil i den kommende tid opleve, at politiet sætter ind med skærpet patruljering i området og borgere er altid velkomne til at rette henvendelse til politiet, hvis de har spørgsmål eller føler sig utrygge, siger Jesper Bøjgaard Madsen.