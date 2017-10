Nordjyllands slap for stormskader

NORDJYLLAND: Stormen Ingolf gik i land i ved den jyske vestkyst lørdag aften, og bevægede sig natten til søndag henover landet, hvor den i skrivende stund driller længere sydpå.

Det nordjyske slap nådig fra bekendtskabet, som kun resulterede i få væltede træer.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi melder vagtchefen, at der kun er indløbet melding om et enkelt væltet træ i Mors-Thy-området.

Næsten samme melding er fra vagtchefen hos Nordjyllands Politi.

- Vi har fået anmeldelser om 10-15 væltede træer, og så der der formentlig også væltet træer, vi ikke har hørt om, siger Bruno Brix.

DMI har afblæst alle varsler for Nordjylland, men søndagen bliver dog blæsende, omend vi ser ud til at slippe for nedbør.

Længere sydpå ved Vestkysten, på Fyn og øerne, Vestsjælland og Sydsjælland er varsel om vindstød af stormstyrke samt ved Fyn og Sjælland forhøjet vandstand.