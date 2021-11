Nordjyllands største virksomhed ramt af corona: Mister salg for knap 1,5 milliarder kroner på to år

NORDJYLLAND:Corona har gjort ondt på mange restauranter, cafeer og lignende.

Derfor har den også gjort ekstra ondt på Nordjyllands største virksomhed målt på antal ansatte.

Euro Cater Group er ukendt for de fleste, men står bag blandt andet AB Catering, BC Catering samt Svensk Catering, der alle leverer fødevarer til storkøkkener, kantiner, restauranter, caféer og lignende.

Og her har cornanedlukningen gjort ondt. Det viser det regnskab, som virksomheden offentliggjorde fredag.

Regnskabet blev afsluttet 30. september og viser, at fra at have haft en omsætning på 9,5 milliarder i 2018/19 - før nogle havde hørt om corona - så endte omsætningen i det seneste regnskabsår på 8,1 milliarder kroner.

Altså et fald på knap halvanden milliard kroner.

Trods det formåede virksomheden at øge overskuddet med 12,5 procent til 314 millioner kroner.

- Årets resultat er væsentlig påvirket af Covid-19-restriktioner, men ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende under de givne forhold, skriver koncernens ledelse i regnskabet.

Kompensation på 69 millioner kroner

Til mediet FødevareWatch fortæller økonomidirektør Henrik Ellegaard, at man i regnskabsåret har været ramt af nedlukningen, men også har mærket at folk i Danmark og Sverige er strømmet tilbage på restauranterne, efter at restriktionerne blev hævet i foråret.

Faktisk kom der i foråret så meget gang i hjulene, at man på lagre og i distributionen havde svært ved at følge med. Og der var en "travlhed, som har vi aldrig oplevet før," siger Henrik Ellegaard til FødevareWatch.

Euro Cater Group er i regnskabsåret gået fra 2263 ansatte til 2120 ansatte.

I alt har virksomheden modtaget 69 millioner kroner fra kompensationsordningerne, der blandt andet dækker løn og faste omkostninger.

I ledelsesberetningen i regnskabet anses påvirkningen af coronaen for "betydeligt reduceret", hvilket får ledelsen til at skrive, at "aktiviteterne og resultatet forventes at være på niveau med tiden før udbredelsen af Covid-19."

Salg er bremset

35 procent af aktierne i Euro Cater Holding ejes af kapitalfonden Intermediate Capital Group, ICG, igennem et selskab placeret i Luxembourg. De resterende 65 procent af aktierne ejes af en lang række ledende medarbejdere igennem selskabet Manny A/S.

IGC købte i 2013 aktierne i Euro Cater Holding for omkring halvanden milliard kroner.

En kapitalfonds ejerskab er som regel tidsbegrænset, og i efteråret 2019 bekræftede Euro Cater Group også, at en investeringsbank var sat på opgaven med at finde en ny ejer til virksomheden.

Det salgsforsøg er dog sat i bero på grund af corona, da en faldende omsætning også vil give en lavere pris.