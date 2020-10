Nordjysk bilforhandler håber at have slået hul på nichemarked med salg af brandbiler til Nordgrønland

NORDJYLLAND:Selv mindre brande har de seneste fire år været faretruende for de 650 indbyggere i byen Qaanaaq, der tidligere - på dansk - hed Thule.

Byen har nemlig været uden brandbil, men nu har to nordjyske virksomheder været med til at levere ikke blot en ny brandbil, men også en indsatslederbil og en helt ny brandstation til byen.

Og for en af de nordjyske virksomheder skal salget af en brandbil være en løftestang til at sælge endnu flere brandbiler i alle de nordiske lande.

- Det er da meget specielt for os. Ikke fordi det er til Grønland og fordi den skulle leveres lynhurtigt, for vi har kompetencer til at levere den slags på kort tid. Men det er specielt, fordi det er på et niche-marked, som vi gerne vil ind over de kommende år, siger Flemming Kurdahl, der er direktør i Bilforum Import i Nørresundby

Han har selv boet 28 år på Grønland, og har en fortid som indsatsleder ved beredskabet.

Gik til i frostvejr

Det hele skyldes en strømafbrydelse i Qaanaaq i december 2016, og med en temperatur mellem 20 og 30 graders frost, forårsagede det adskillige frostsprængninger i vandrør og således også på byens brandstation og brandbil.

Byen Qaanaaq - 1100 kilometer nord for polarcirklen - med blot 650 indbyggere er blandt andet her, hvor Kronprins Frederik har boet og trænet inden slædeturene for Siriuspatruljen. Arkivfoto: Keld Navntoft/Scanpix

De seneste fire år har Grønlands nordligste by således - i tilfælde af brand - været afhængig af, at brandbilen på Qaanaaq Lufthavn cirka 3,5 km nordvest for byen ikke var på andre opgaver og kunne køre af den ofte meget ujævne, glatte og tilsneede grusvej til byen.

Det har skabt utryghed, og derfor har byen nu fået nye biler og en brandstation.

Indsatslederbilen og brandbilen kom til Nordgrønland, 3600 kilometer nord for Aalborg, med årets sidste skib 6. september.

Skal løse flere opgaver

Tidligere i år blev Bilforum Import eneforhandler af polske Moto Trucks, der specialbygger brandbiler.

- Vi håber, at ordren til Qaanaq kan blive løftestang til at øge salget i alle de nordiske lande. Aftalen med Moto Trucks, giver os mulighed for at opdyrke et nichemarked, som er rigtigt spændende, og hvor vi allerede har en del kendskab, siger Flemming Kurdahl.

3 Bilforum Import er blevet eneforhandler for Moto Truck, og håber, at brandbilen og indsatslederbilen til Qaanaaq kun er den første handel med brandbiler i Norden. Foto: Bilforum Import

Bilforum Import har qua direktørens fortid tidligere leveret specialbyggede ATV'ere og snescootere til brandbekæmpelse i grønlandske bygder, men det er første gang, at man sælger en ny brandbil.

- Det kan ikke lade sig gøre at drive en almindelig bilhandel i dag. Avancen på biler er væk. Man kan tjene på serviceaftaler, leasing eller finde andre nicher. Her har vi arbejdet hårdt på at komme ind på en niche med biler - og andre køretøjer - til brandslukning, og det håber vi lykkes, og der er aftalen med Moto Truck og salget til Qaanaaq en vigtig milepæl, siger Flemming Kurdahl.

Brandbilen, der blev leveret til Qaanaaq, blev bestilt i foråret og har kraftigt LED-lys, så den kan bruges i de fire måneder om året, hvor der er helt mørkt i Nordgrønland. Herudover er tanken godkendt til drikkevand, så brandbilen kan bruges som vandvogn, og den er udstyret med dyser til lyngbrande, og kan også bruges til at vande vejene i tørre perioder, så de ikke støver så meget.

- I Qaanaaq har man én eller måske to brande om året. Derfor skal bilen også kunne løse andre opgaver og der kan vi få bygget bilerne, så de passer nøjagtigt til de behov der er deroppe, siger Flemming Kurdahl, og fortæller at bilforhandleren i Nørresundby har onlinekontakt med brandbilen, så hvis noget går i stykker, kan man via telefonen hjælpe grønlænderne med at reparere bilen og sende reservedele eller en mand derop, hvis det er nødvendigt.

Brandstation sejlet til Grønland

Indtil videre holder brandbilen og den nye indsatslederbil i en opvarmet garage i Qaanaaq - når den ikke er i aktion - for den gamle brandstation skal rives ned og en ny skal bygges.

I Grønland skal alle byggematerialer sejles til byerne, og den nye brandstation er faktisk allerede leveret, da den ankom med samme skib som de to brandbiler. Nu mangler den bare at blive samlet.

Den er elementvirksomheden Cantona System i Sæby, der har stået for at sælge brandstationen til Qaanaaq.

– Vi leverer brandstationen som et samlesæt med tegninger, som man kender det fra de grønlandske selvbyggerhuse. Den kan nemt opføres af et tømrerfirma, har Morten W. Stausgaard fra direktør i Cantona System forklaret til den grønlandske avis Sermitsiaq.

Den nye brandstation er på 100 kvadratmeter med garage, kontor, toilet og badefaciliteter.