Nordjysk dreng død af covid-19

NORDJYLLAND:En nordjysk dreng er død af coronavirus. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift, der har oplysningerne fra Statens Serum Institut, som registrerede dødsfaldet onsdag 20. oktober.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der tale om en dreng på 11 år, der blev testet positiv sidste søndag og derefter afgik ved døden sidste tirsdag.

Det er første gang under coronapandemien, at et barn i denne aldersgruppe er afgået ved døden efter smitte med coronavirus, og det kun tredje gang, at et barn dør med coronavirus i Danmark, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Tidligere er to børn i alderen 0 til ni år døde af corona, men begge havde andre sygdomme. I dette tilfælde var drengen ikke ramt af anden forudgående sygdom.

Nordjyske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Region Nordjylland og Statens Serum Institut.