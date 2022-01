Nordjyske folketingsmedlemmer i tvivl efter ny formand: Vil se tiden an

NORDJYLLAND:Da Morten Messerschmidt søndag eftermiddag blev udråbt som ny formand for Dansk Folkeparti, udbrød der stor jubel og klapsalver i salen i Herning. To, der formentlig ikke klappede højest, var de to nordjyske folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti.

De havde håbet på, at Martin Henriksen ville blive ny formand for partiet efter søndagens formandsvalg.

Resultatet blev dog, at Morten Messerschmidt vandt med mere end 60 procent af stemmerne.

Partiets landbrug- og fødevareordfører Lise Bech, der er valgt ind i partiet i Nordjyllands Storkreds, stemte på Martin Henriksen, men anerkender det endelige resultat.

- Han vandt jo med et overbevisende flertal, må man sige. Det er jo demokrati, så er det flertallet, der bestemmer, siger Lise Bech kort tid offentliggørelsen af den nye formand.

Morten Messerschmidt blev søndag eftermiddag valgt som ny formand for Dansk Folkeparti. Det skete ved et ekstraordinært årsmøde i Herning. Formandsvalget sker som konsekvens af, at Kristian Thulesen Dahl valgte at trække sig efter et skuffende kommunalvalg i efteråret 2021.

Morten Messerschmidt fik 499 stemmer ud af de 825 gyldige stemmer. Konkurrenterne til formandsposten var Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.

Uafklaret

Lise Bech vil ikke komme nærmere ind på, hvad hun synes om den nye formand.

- Det skal ikke blive noget grimt personfnidder, siger hun.

Da hun bliver spurgt ind til, hvorfor hun valgte at stemme på Martin Henriksen frem for Morten Messerschmidt er svaret, at hun finder ham mere oprigtig.

- Du får det, du ser. Han er ikke en poleret person, der spiller et spil, siger hun.

Lise Bech vil fortsat være medlem af Dansk Folkeparti til trods for, at formanden for partiet ikke er den, hun ønskede. Hun åbner dog for muligheden for, at hun ikke stiller op næste gang, der er folketingsvalg.

- Jeg har ikke gjort op med mig selv, hvad der skal ske til det næste folketingsvalg. Vi har opstillingsmøde i Thy i februar, så jeg skal have gjort det op inden det. Der er jo ikke så lang tid til, siger Lise Bech.

Det andet nordjyske folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted, er endnu ikke afklaret med, hvad dette betyder for hans mandat. Partiet har gruppemøde tirsdag aften, hvor den nyvalgte formand skal fremlægge sin plan for partiet.

Først efter dette møde vil Bent Bøgsted afgøre, hvorvidt han fortsat skal sidde i Folketinget for Dansk Folkeparti.

- Jeg vil høre, hvad han (Morten Messerschmidt, red.) har at sige på tirsdag, og så gør jeg min stilling op efter det, siger Bent Bøgsted og understreger, at han hvert fald ikke trækker sig helt fra Folketinget, uanset hvad der sker.

Bent Bøgsted havde selv stemt på Martin Henriksen som ny formand.

Tidligere kandidat bakker op

Erik Høg-Sørensen, kommunalpolitiker for Dansk Folkeparti i Hjørring Kommune, var indtil for nylig kandidat til at blive formand for Dansk Folkeparti. Han valgte at trække sit kandidatur, da det ifølge ham, vil give større chancer for, at Morten Messerschmidt ikke vil blive ny formand.

Han ser dog stadig en fremtid i partiet til trods for den nye formand.

- Jeg kommer til at bakke ham op og samarbejde, for han er den lovformligt valgte leder. Nu skal han have chancen. Men han har et kæmpe arbejde foran sig, og jeg står ved den kritik, jeg har givet, siger han.

Kritikken fra kommunalpolitikeren har blandt andet været, at Morten Messerschmidt er skyld i interne intriger i partiet.