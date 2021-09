Nordjysk forsøg med cannabis som smertelindring slut: Her er dommen

Konklusionen på det første danske studie af smertelindring med cannabis er skuffende læsning for dem, der har sat deres lid til, at Cannabidiol (CBD) er et effektivt alternativ til traditionel smertebehandling, fortæller Jonathan Vela,læge på Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital:

- Både patienter, som fik CBD og placebo, oplevede et meget lille fald i deres smerter. Men der var ingen klinisk eller statistisk forskel mellem grupperne. Dermed kan vi med meget stor sikkerhed sige, at CBD i de doser, som blev anvendt i studiet, i gennemsnit ingen effekt har på patienternes smerteoplevelse sammenlignet med placebo, siger Jonathan Vela i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

I 2018 indgik læger ved Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og forskere fra Center for Neuroplasticity and Pain, Aalborg Universitet, et samarbejde om at undersøge, om Cannabidiol kan virke smertelindrende hos patienter med psoriasisgigt eller slidgigt i hænderne.

Patienterne lider ofte af smerter, som typisk behandles med velkendte smertelindrende præparater som Ibuprofen, også kaldet NSAID-præparater.

- NSAID-præparaterne er kendt for at have en række bivirkninger, og flere af vores patienter har efterspurgt cannabis-baserede præparater som alternativ. Derfor besluttede vi at undersøge det i et videnskabelig forsøg, fortæller Jonathan Vela, læge og leder af forskningsprojektet.

Det vakte jubel, bl.a. hos Birthe Andersen, Aalborg, der har deltaget i forsøget:

136 personer var med i lodtrækningsforsøget. Halvdelen af patienterne har fået CBD – den anden halvdel har fået placebo. Herefter blev deltagerne fulgt i 12 uger for at undersøge en potentiel smertelindrende effekt af CBD, sammenlignet med placebo.

Desværre viser CBD-præparat ingen effekt, konkluderer undersøgelsen.

I forsøget har forskerne anvendt syntetisk fremstillet CBD i doser på mellem 20-30 mg, hvilket stemmer overens med de doser, som forskellige online-sælgere anbefaler.

Tabletterne, som de 136 deltagere i forsøget har fået - halvdelen med CBD, resten med placebo. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Om resultatet havde været anderledes, hvis doserne blev øget, vil Jonathan Vela ikke udelukke:

- I studiet har vi undersøgt effekten af doser, der er i tråd med anbefalinger fra onlineforhandlere af CBD-olier og tidligere forsøg. Vi kan imidlertid se, at i de studier, hvor CBD bruges som led i behandlingen af epilepsisygdomme, er der tale om langt højere doser, siger han.

Forsøgspersonerne har fået syntetisk fremstillede CBD-præparater. Det skyldes, at det ikke er muligt at anvende CBD udvundet af cannabisplanter til videnskabelige studier, idet planternes mange forskellige naturlige indholdsstoffer varierer.

Studiet er lavet på Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og er gennemført af Læge Jonathan Vela i samarbejde med Professor Lene Dreyer, overlæge, klinisk Lektor Salome Kristensen, professor Lars Arendt-Nielsen og lektor Kristian Kjær Petersen ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Pain, hvilket anses som det højest rangerede tidsskrift inden for smertevidenskab.

Jonathan Vela har ingen tilknytning til medicinalindustrien.