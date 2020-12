Nordjysk glæde på Christiansborg: Formålet har været at få mere politi tættere på borgerne

NORDJYLLAND:Det har været en vigtig opgave i forbindelse med politireformen at få politiet tættere på borgerne og gøre op med flere års centralisering. Derfor var det en glad Ane Halsboe-Jørgensen (S), der onsdag gik beskeden om, at regering har indgået en bred aftale om en politireform.

- Generelt skal vi væk fra centraliseringen, det glæder også indenfor sundhed og uddannelse. Første skridt er blevet politiet, og jeg synes det er en rigtig god aftale, der er kommet i hus, siger Ane Halsboe-Jørgensen, der også er uddannelses- og forskningsminister.

Uddannelses- og forskningsministeren er opstillet i Brønderslevkredsen og naturligvis glad for, at en af de nye nærpolitistationer skal ligge i valgkredsen.

- Det er dog politiet, der er kommet med faglig indstilling af, hvor stationerne skal placeres. Det er sket i forhold til responstid, antal indbrud og andre sager. Vores ønske har været at få mere politi og mere nærhed i forhold til borgerne, og det tror jeg på er lykkedes, siger hun.

Undrer sig over Venstre

Mens der er glæde hos de to Venstre-borgmestre Mikael Klitgaard i Brønderslev og Per Bach Laursen i Vesthimmerland, så undrer Ane Halsboe-Jørgensen sig over, at Venstre på Christiansborg ikke er med i politireformen.

- Vi har en bred aftale med Enhedslisten over Det Konservative Folkeparti og til Nye Borgerlige samt Dansk Folkeparti. Så at Venstre ikke bakker op om aftalen, undrer mig såre, og jeg håber da, at de to nordjyske borgmestre vil nævner deres begejstring overfor folketingsgruppen, siger hun.

Tidligere har Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, udtalt, at Venstre sådan set er glad for indholdet af den nye politiaftale, men partiet valgte at stå uden for aftalen på grund af finansieringen.

- Vi er ikke enige i en finansiering, der blandt andet sker ved større afgifter. Vi har ønsket at tage pengene fra konsulenter, kammeradvokaten, SU til udlændinge og så videre, siger han.

Klar til flere betjente

En anden af de nordjyske politikere på Christiansborg, der kommer til at stemme for aftalen, er Per Larsen (K).

Han glæder sig særligt over de to nærstationer i Nordjylland.

- Vi har i lang tid kunne se, at der var behov for at gøre noget i Vesthimmerland, da responstiderne har været alt for høje. Når der så kommer en nærstation i Brønderslev skyldes det, at det ligger central og kan dække ned mod Jammerbugt, siger Per Larsen.

Selvom han er glad for den nye politireform, der giver 450 flere betjente, vil De Konservative fortsat holde øje med området.

- Der er kommet en garanti i politiaftalen, og bliver den ikke efterlevet, så vil vi kræve flere betjente - og flere betjente på gaden. Det er en meget voldsom oplevelse at være udsat for indbrud i sit private hjem, og har politiet så ikke tid til at tage sig af det, er det ekstra voldsomt. Derfor er det også et krav, som vi vil se bliver efterlevet og ellers kræve flere betjente, siger Per Larsen.