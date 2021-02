Nordjysk gods tjener igen penge til kendt ejer-familie

NORDJYLLAND:Efter et par år med røde tal på bundlinjen har arvingerne efter den kendte danske finansmand og milliardær Alex Brask Thomsen - i selskabet Brask Thomsen Stiftung - igen tjent penge på Overgaard Gods.

Og for første gang nogensinde nåede godset en omsætning på mere end en halv milliard kroner. Mere præcist nåede omsætningen 524,8 millioner kroner, hvilket er 20 procent mere end året før.

Overgaard Gods er en af landets største landbrugsbedrifter med en stor svineproduktion, planteavl, en ny vindmøllepark samt handel med korn og gødning.

Den øgede omsætning har også været medvirkende til, at overskuddet endte på 5,1 millioner kroner mod et underskud på 2,2 millioner kroner året før.

"Alle selskabets aktiviteter har bidraget positivt til årets resultat," skriver ledelsen i beretningen.

"Årets resultat anses for tilfredsstillende, idet resultatforbedringen følger ledelsens forventninger til året, at selskabet i 2020 ville præstere et væsentligt forbedret resultat," skriver ledelsen, der har direktør Kasper Stendal Henricksen i spidsen. Han overtog direktør-stillingen i april sidste år.

Åbnede landets største vindmøllepark

I årets løb har Overgaard Gods blandt andet udvidet sin svineproduktion fra 1100 årssøer til 1600 søer.

Samtidig har Overgaard Gods taget sin nye landvindmøllepark, der er Danmarks største, i brug.

"Begge aktiviteter har bidraget til forbedringen af selskabets resultat for året", skriver ledelsen, men bemærker dog, at prisen på smågrise, der bliver solgt når de er 30 kilo, har været mindre end budgetteret på grund af coronapandemien.

"Dette har betydet, at svineproduktionen har bidraget med et mindre resultat end forventet", skriver ledelsen.

Godset havde sidste år i gennemsnit 31 ansatte.

Bevis på rigdom

Godset, der ligger lige syd for indsejlingen ved Mariager Fjord, lå tidligere i Hadsund Kommune, men ligger nu i Randers Kommune.

Finansmand Alex Brask Thomsen, der er i 1950'erne etablerede først Kreditbanken og siden Finansbanken - som han solgte til Jyske Bank - købte i 1984 Overgaard Gods. Han ville angiveligt have et synligt bevis på sin rigdom. Den øvrige formue bestod af værdipapirer, og der havde milliardæren kun et depotnummer at vise frem.

Alex Brask Thomsen købte Overgaard Gods i 1984, angiveligt for at kunne vise sin rigdom frem. Godset har gennem tiden haft flere prominente ejere. Mest kendt er nok den legendariske frihedskæmper og industrimand Flemming Juncker. Arkivfoto: Erik Jepsen/Scanpix

I 1992 tilbød den excentriske finansmand Københavns Kommune 250 millioner kroner for at få omdøbt Nørrebrogade til Alex Brask Thomsens Gade. Københavns Kommune afviste dog tilbuddet.

Alex Brask Thomsen døde i sit hjem i Schweiz i 2005, mens Overgaard Gods ejes af selskabet Brask Thomsen Stiftung.