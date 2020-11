Nordjysk hitmager under corona: - Jeg har aldrig haft det så sjovt med at arbejde

AALBORG:Aflyste koncerter. Ingen festivaller. Ingen mulighed for at optræde for et publikum. Det lyder som et mareridt for en kunster, der lige har lavet et sommerhit.

Ikke desto mindre er det virkeligheden for Lord Siva fra Vodskov, der har det borgerlige navn Brian Sivabalan.

I juni udkom hans seneste sang 'Solhverv', der i bedste 80'er-stil kan sætte gang i danseskoene hos de fleste. Tidligere på året udkom albummet 'Lys' fra den nordjyske kunstner, så det lignede en sommer, hvor Lord Siva fik travlt med koncerter og festivaller. Sådan gik det af åbenlyse årsager ikke, men travlt har der alligevel været.

Selvom koncerter har været aflyste, siger Lord Siva, at han faktisk aldrig har haft så travlt som nu. Foto: Martél Andersen

- Okay, hvad kan vi så lige få ud af det her, spurgte Lord Siva sig selv og sit band, da det så ud til, at de ikke kunne komme ud og spille.

Tid til musikken

I stedet for at græde over spildte koncerter satte Brian og resten af bandet sig for, at de ville lave et nyt album. For at få ro til det besluttede de sig for at tage i sommerhus. Og den tur har givet lyspunkter i det, der ellers lignede en mørk tid.

- Jeg har faktisk aldrig haft det så sjovt med at arbejde, som jeg har det her under corona, siger Brian Sivabalan til NORDJYSKE.

Han føler, at der har været så meget tid til musikken, når alt udenom er blevet fjernet af corona. Al tiden er brugt på at fintune musikken og finde på nye måder at lave musik på.

- Og det har bare været pisse fedt.

Hvornår det nye album med Lord Siva rammer, vil han ikke ud med endnu. Men hans seneste album 'Lys' fra 2020 kan nordjyderne opleve på Studenterhuset i Aalborg lørdag 14. november.

Antal afspilninger af Lord Sivas sange Her er en top fem med de af Lord Sivas sange, der er afspillet mest på Spotify. 'Paris': 19 millioner afspilninger 'Solhverv': 9,5 millioner afspilninger 'Room for Love': 7,2 millioner afspilninger 'Nobody's Lover' (feat. Clara): 6 millioner afspilninger 'Oh my God': 4 millioner afspilninger Kilde: Spotify VIS MERE

Ydmyg, passioneret og betænksom

Selvom Brian Sivabalan oplever stor succes, så elsker han at komme tilbage til Nordjylland.

- Min tilknytning til Nordjylland er dejlig. Jeg kan godt lide roen og tempoet, der er heroppe, siger Brian Sivabalan, der er 'helt vildt stolt' af at være nordjyde.

Han har siden sin opvækst i Vodskov boet en del tid i København. Og der en klar forskel på nordjyder og københavnere.

- Folk vil gerne føre sig frem og have større armbevægelser derovre. Det gør man bare ikke heroppe, og det er måske noget af det nordjyske i mig. Det gør jeg ikke rigtig, siger han.

Lord Siva vil mere end bare at have et stort lytterhit: - Jeg vil lave fede albums, spille store koncerter og give folk den oplevelse med musik, som jeg har. Foto: Martél Andersen

Armbevægelserne er små ved nordjyden. I forbindelse med sit debutalbum udtalte han, at han dagligt snakker ned til sig selv. Det gør han ikke mere. Nu er han bare selvkritisk, siger han.

- Men man har også brug for nogle gange at få at vide, at man kan være stolt af det, man laver. Det kan jeg godt være dårlig til at sige til mig selv, siger Lord Siva.

Når snakken falder på nordjyder generelt, læner han sig tilbage i sofaen og kigger op i loftet. Den skal der lige tænkes over.

- Ydmyg, passioneret og .. hmm.. betænksom, siger han med et smil.

Det er egentlig ord, som passer til manden fra Vodskov. Han vil ikke prale med sin succes. Han vil ikke vinde priser bare for prisens skyld. Det skal være, fordi musikken fortjener det. Og så tænker han over tingene, inden han taler.

- Jamen, jeg er jo nordjyde, siger Brian Sivabalan.