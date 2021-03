Nordjysk isproducent giver Kæmpe Eskimoen den kolde skulder og skifter navn

THISTED:Sidste sommer var der en ophedet diskussion om navnet Kæmpe Eskimo, da det amerikanske isfirma Dreyer's Grand Ice Cream meldte ud, at de ville ændre navnet på isen Eskimo Pie, da mange mente, at eskimo er en nedsættende betegnelse for blandt andre inuitter.

I Danmark fik det en række isproducenter til at ændre navnet på isen med solbærsauce i.

De største isproducenter til det danske marked - Frisko og Premier Is - holdt dog fast i Kæmpe Eskimo.

I dag skriver ekstrabladet.dk så, at de to isproducenter har besluttet at ændre navnet på deres is.

Hos nordjyske Premier Is med hovedkontor i Thisted kommer Kæmpe Esikoen fremover til at hedde Kæmpe Solbær.

- Ja, det er korrekt. Det nye navn er Kæmpe Solbær. Ændringen af navnet sker i sammenhæng med, at vi ændrer design og skifter navn på vores flødeis fra Gl. Dags til Premier Is. I den sammenhæng har vi valgt at navngive produkterne efter, hvad de smager af, og i tilfældet Kæmpe Eskimo er det Solbær, skriver kommerciel direktør hos Premier Is, Claus Dahlmann Larsen, i en mail til Ekstra Bladet.

Claus Dahlmann Larsen lægger ikke skjul på, at det er debatten fra sidste sommer, der har fået Premier Is til at ændre navnet.

- Det er klart, at de 150 forbrugerhenvendelser, vi efterfølgende har modtaget, samt dialog med Det Grønlandske Hus, Det Grønlandske Selskab samt Foreningen Nalik har gjort indtryk samt skabt en meget større forståelse af problemstillingen, oplyser han til Ekstra Bladet.

Dermed er der ingen is i Danmark, der har navnet Kæmpe Eskimo.