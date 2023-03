Nordjysk kok opnåede podieplads til Årets Kok -har fået appetit på mere

NORDJYLLAND:For ti år siden blev Michael 'Miv' Pedersen kåret til Årets Kok, og tirsdag deltog den nordjyske kok i konkurrencen igen.

Her blev det til en tredjeplads for 38-årige Michael 'Miv', som blandt andet er indehaver af Restaurant Tabu i Aalborg og Restaurant Glashuset i Lønstrup.

Michael 'Miv' Pedersen er indehaver af flere restauranter i Nordjylland. Arkivfoto: Martin Damgård

Michael 'Miv' var glad for at være med i konkurrencen igen, og han er tilfreds med resultatet, selvom det ikke blev til den øverste placering.

- Det er mange år siden, jeg har været med sidst. Det var et anderledes setup, og det var super flotte råvarer, vi fik at arbejde med, og selve rammerne var ret gennemførte, siger Michael 'Miv' og fortsætter:

- Det var vores egne småfejl, der gjorde, at det ikke blev øverst på podiet den her gang. Sådan er det, og vi er godt tilfredse.

Sigrun Agnarsdottir (tv) blev kåret til årets kokkeassistent, mens Michael 'Miv' Pedersen opnåede en tredjeplads i kokkekonkurrencen. Privatfoto

Selvom livet som selvstændig med flere restauranter giver en travl tilværelse, er Michael 'Miv' ikke sikker på, at han er færdig med at deltage i konkurrencer.

- Det var sjovt at være med igen, og det var sjovt at være i ilden. Det kan jeg godt mærke, at jeg har savnet. Jeg tror ikke, at det er Årets Kok, jeg begiver mig ud i igen, men man ved aldrig, om der kommer en anden konkurrence op, siger han.

Kokkens assistent ved konkurrencen Sigrun Agnarsdottir blev kåret til årets kokkeassistent.

Ved samme lejlighed opnåede kokkeleverne Natascha Grønhøj fra Restaurant Fusion og Taatsiannguaq Geisler fra Alimentum en andeplads i konkurrencen for kokkeelever.

Vinderen af Årets Kok 2023 blev Mikkel Højborg Olsen fra restauranten Social Cantina.