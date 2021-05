Nordjysk koloni af sjældne fugle er større end sidste år: Håber borgere vil holde sig på afstand

ØSTER HURUP: Det var overraskende og vakte glæde hos fugleentusiaster, da mere end 700 strandfugle sidste år slog lejr på en sandbanke ud for kysten mellem Øster Hurup og Als Odde.

Den enorme fuglekoloni - efter danske forhold - talte 32 sjældne dværgterner, 480 havterner og 190 klyder, der er ret sjældne at se i Danmark.

Nu har de sårbare strandfugle igen slået sig ned syd for Øster Hurup for at nu atter yngler.

Det oplyser Mariagerfjord Kommunes biolog, Anders Horsten, i en pressemeddelelse.

- Vi er jublende glade for, at de sjældne fugle gør comeback på østkysten. De er ekstremt sårbare i yngletiden, fordi de bygger reder på stranden. Derfor vender de kun tilbage, fordi forholdene er optimale, vurdere han i pressemeddelelsen.

Det er på en sandbanke syd for Øster Hurup, at den store koloni af sjældne strandfugle har slået sig ned - for andet år i træk - for at yngle. Foto: Mariagerfjord Kommune

Mens havternen er den mest almindelige terne i Danmark med cirka 4500 ynglende par i 2011, så var der i 2011 cirka 2400 par ynglede klyder og kun cirka 410 par ynglende dværgterner.

Giv fugle ro

Kommunens biologer har endnu ikke overblik over, hvor mange der i år gæster østkysten, men det er ret sandsynligt, at kolonien bliver mindst lige så stor som sidste år.

Sidste sommer blev fuglekolonien en attraktion, som mange tog til stranden for at opleve. Heldigvis fulgte folk kommunens anvisninger om ikke at komme for tæt på fuglene, så de fik lov til at yngle i ro og mag.

- Vi regner med, at borgere og turister vil respektere fuglene og holde sig på god afstand af rederne. Løsgående hunde og droneflyvning nær kolonien er naturligvis absolut forbudt, understreger Anders Horsten i pressemeddelelsen.

Skønt man skal holde sig på afstand, er det en unik oplevelse, at se de mange sjældne fugle i deres naturlige element.

- Det er dejligt, at stranden byder på en enestående naturoplevelse. Det øger vores bevidsthed om, at vi skal værne om fuglene, hvis vi skal have mulighed for at opleve dem på vores breddegrader i fremtiden, siger Anders Horsten.

EU har udpeget Kattegatkysten til et særligt fuglebeskyttelsesområde. Derfor har Mariagerfjord Kommune et ansvar for at værne om fuglenes ynglesteder. I den forbindelse har Naturstyrelsen og Mariagerfjord Kommune sat skilte op langs stranden, som fortæller om de besøgende om, hvordan de tager hensyn til de sjældne fugle.