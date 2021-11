Nordjysk komiker er blevet far til fire

Standup-komikeren Christian Geo Heltboe, som bedst bare er kendt som Geo, kan nu kalde sig for far til fire.

Mandag meldte datteren Vega nemlig sin ankomst. Det skriver komikeren, som er opvokset i Gug, i et opslag på Facebook, hvor han deler sin lykke og begejstring for forøgelsen af familien, der nu tæller hans kone, søn og tre døtre.

- Jeg må indrømme, at jeg skriver dette indlæg med et smil på læben. Dels fordi jeg selvfølgelig er lykkelig for familieforøgelsen, men i den grad også, fordi jeg aldrig troede, jeg skulle/ville have børn, skriver han.

For flere år siden fik Geo konstateret testikelkræft og senere lungekræft. I den forbindelse modtog han kemoterapi, som påvirkede komikerens sædkvalitet. Derfor vurderede lægerne også, at komikeren ikke længere kunne få børn uden laboratoriehjælp.

Og det var da netop også gennem fertilitetsbehandling, Geo og hans kone fik børnene Mattis og Saga My i henholdsvis 2019 og 2020.

Det seneste skud på stammen, datteren Vega, er dog skabt i andre rammer.

- Guess what? Mine mange timers slid på tennisbanen har båret frugt. Jeg har nemlig ikke bare forbedret min serv og topspinsbaghånd - tennis har også gjort mig fertil igen. Så derfor er Vega ikke lavet i et laboratorie, men på en onsdag, da vi ikke havde flere serier at se på Netflix, skiver Geo på Facebook.