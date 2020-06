Nordjysk kunstner sætter rekord på auktion

KØBENHAVN:I alt otte malerier af vendelboen Poul Anker Bech var under hammeren på hos Bruun Rasmussen Auktioner ved auktionshusets Traditionelle Auktion tirsdag eftermiddag.

Men et maleri løb med det meste af opmærksomheden – for et hammerslag på 320.000 kr. for "Den grønne bølge II" markerede en ny prisrekord for den nordjyske kunstner.

Det oplyser auktionshuset i en pressemeddelelse.

- Poul Anker Bech er virkelig en éner – der findes ikke andre som ham. Han formår at blande det naturalistiske med det abstrakte i et utroligt gådefuldt, humoristisk og på samme tid magisk univers. Alle ser noget forskelligt i hans værker, og det er dét, der gør ham særligt spændende, forklarer Niels Raben i pressemeddelelsen.

Niels Raben er leder af afdelingen for moderne kunst hos Bruun Rasmussen.

Rekordværket viser til fulde Poul Anker Bech, når han er bedst. Et sted mellem realisme og surrealisme skaber han sine tankevækkende motiver, som tager afsæt i det lokale, men også har en stærk og omsiggribende fornemmelse for det universelle, lyder det fra Niels Raben.

Poul Anker Bech fik Den NORDJYSKE Kulturpris i 2006.

Selv har han udtalt om sine gådefulde motiver, at det skal være maleriet, man husker, uden at kende meningen med det.

FAKTA: Auktionens fem højeste hammerslag over Poul Anker Bechs malerier blev: 1: "Den grønne bølge II" (2008). Hammerslag: 320.000 kr. 2: "Morgendagen" (2001). Hammerslag: 290.000 kr. 3: “Menageriet” (2001). Hammerslag: 260.000 kr. 4: “Langt fra München 38” (1993). Hammerslag: 260.000 kr. 5: “Sic Transit” (1992). Hammerslag: 240.000 kr. VIS MERE

Den tidligere hammerslagsrekord lød på 300.000 kr. og blev sat hos Bruun Rasmussen i marts 2020 med værkerne "Golfdrømme en vinternat" fra 1994 og "En drift mod havet" fra 2007.

Om Poul Anker Bech, der blev født i 1942 og døde i 2009, har med sin vendsysselske humor og gådefulde realisme formået – dog med en vis grad af modvilje – at opnå priser, der ligger langt over en månedsløn, for sine værker.

”Jeg kan ikke længere selv sætte prisen. Da jeg udstillede hos Asbæk i 2006, kostede nogle af billederne 30.000 kroner, og få dage senere solgte køberne dem på auktion for det dobbelte. Så var jeg jo nødt til at sætte prisen op,” sagde han i 2008 i et interview med Politiken.