Nordjysk lækkerhed trækker danskerne til - også om vinteren

NORDJYLLAND:Selvom corona-restriktionerne er fjernet, er mange danskere stadig lidt usikre på udenlandsrejserne - måske fordi der fortsat er restriktionerne i mange andre lande.

Og hvor Nordjylland er præget af vinterferie i uge 8, var uge 7 den helt store i resten af landet. Det kunne mærkes hos flere hoteller i Nordjylland, blandt andre hos Ruths Hotel i Skagen, hvor man slog alle vinterrekorder. Her er gæsterne især kommet fra andre dele af Danmark.

- Vi har aldrig tidligere haft så travl en vinterferie. Det overgår alle forventninger, fortæller direktør Tom Boye.

Tom Boye,direktør på Ruths Hotel. Arkivfoto: Peter Broen

Så travlheden var især i sidste uge meget stor. Og Tom Boye mener, det kan hænge sammen med coronasituationen.

- Mange holder ferie hjemme på grund af usikkerheden om corona og udrejsemulighederne, siger han.

Helt den samme opfattelse har hotel- og eventchef Nadia Bach fra Hotel Scheelsminde i Aalborg.

- Vi har haft mere travlt end de tidligere år. Det er nok den travleste uge 7, vi har oplevet. Det er selvfølgelig på grund af ferien, og fordi Nordjylland er blevet et spændende sted - også på grund af gastronomien, mener hun.

Nidia Bach og Christian Nurup er værtspar. Foto: Claus Søndberg

Nadia Bach mener også, at coronaen spiller ind på den store uge 7, hotellet har haft.

- Folk vil ud nu, og mange vil helst blive i Danmark, hvor de føler sig trygge, mener hun.

Hos Hotel Thinggaard i Hurup Thy tegnede sig et lidt andet billede af uge 7. Hotellet fik nemlig en del afbud i sidste øjeblik - men det ødelægger ikke en markant bedre vinter end i mange år.

- Uge 7 er altid en travl uge, men i år var her ikke så mange gæster som sidste år. Jeg tror, det skyldes, at mange har meldt afbud i sidste øjeblik på grund af sygdom. Men ellers har vi generelt set haft flere overnatninger i januar og februar, end vi plejer at have, fortæller direktør Michael Thinggaard Madsen.

Morten Nielsen fra Mortens Kro i Aalborg fortæller, at stedets suiter har været bookede i uge 7, og at der har været travlt i restauranten.

- Vi har haft rigtig mange gæster udefra - fra Aarhus og længere nede fra og fra Sjælland. Både til frokost og om aftenen, fortæller han.

Morten Kok (th.) har succes med både restauranten og suiterne. Arkivfoto: Claus Søndberg

- I øjeblikket er der ingen tvivl om, at de sidste to år har været hårde for branchen. Men vi reddes af, at danskerne ikke rejser meget, og at de bruger penge i landet. Selvfølgelig rejser de nu, men det er ikke helt på niveau endnu. Det er i hvert fald ikke min oplevelse, siger Morten Nielsen.

Hos Hotel Amerika ved Hobro er meldingen, at uge 7 har været på niveau - hvilket i sagens natur hænger sammen med, at hotellet især har fokus på erhvervsrejsende. Det fortæller direktør Peter Hansen. Hos HimmerLand oplyser direktør Mette Ravn, at stedets spa-afdeling i øjeblikket er i gang med en større renovering, hvorfor her ikke har været flere gæster end normalt.