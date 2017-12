Nordjysk landmand nægtede at betale godtgørelse

NORDJYLLAND: Godt 15.000 kroner.

Det har en nordjysk landmand nu betalt i godtgørelse til en tidligere elev. Den kvindelige elev sagde sin elevstilling op hos arbejdsgiveren, fordi han betalte løn for sent.

Det skriver Fagbladet 3F.

Har modtaget godtgørelsen

Landmanden har først betalt godtgørelsen efter, at 3F’s advokat i sagen begærede hans virksomhed konkurs. Det oplyser elevens fagforening, 3F Aalborg, til Fagbladet 3F.

- Det er dejligt, at landmanden har betalt det, som Tvistighedsnævnet har dømt ham til at betale. Men det er ærgerligt, at han skulle trække sagen sådan i langdrag. Og at det skulle ende med et brev fra skifteretten, før han forstod sagens alvor. Det har været en hård omgang for vores medlem, siger Kasper Oxholm Johansen, formand for Den Grønne Gruppe hos 3F Aalborg til Fagbladet 3F.

Den 18-årige landbrugselev Maria Winther oplyser, at hun har modtaget godtgørelsen.

- Jeg er glad for, at sagen nu er afsluttet helt, så jeg ikke skal tænke mere over det, siger Maria Winther, der nu er landbrugselev hos en anden nordjysk landmand.

Kommer videre sagsforløb

Landmand Hans Henrik Nielsen ønsker ikke at udtale sig til Fagbladet 3F. Men han bekræfter dog, at han har betalt de godt 15.000 kroner og oplyser, at pengene skulle være sat ind på en spærret konto.

Desuden varsler Hans Henrik Nielsen, at der kommer et videre sagsforløb.

3F Aalborg har indtil ikke videre ikke modtaget noget krav i sagen fra landmanden, oplyser gruppeformand i 3F-afdelingen Kasper Oxholm Johansen. Det har Maria Winther heller ikke, oplyser hun.