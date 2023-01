Nordjysk mand dømt for at være muldyr 26 gange

AALBORG:En 26-årig mand var onsdag tiltalt ved Retten i Aalborg for at have ladet 79.350 kroner passere igennem hans konto på trods af, at han vidste eller om ikke andet formodede, at pengene stammede fra en strafbar lovovertrædelse.

Ifølge anklageskriftet var der blevet lavet 76 overførsler i størrelsesordenen 200 til 3800 kroner til hans konto, som han så enten så har hævet eller videreført, og dermed ageret muldyr i hvidvaskningen af penge, der stammede fra kriminalitet.

Den 26-årige erkendte dog kun 26 af overførslerne for 26.5000 kroner som værende hvidvask, og det gik anklager Katrine Meldgaard med til.

Han blev derfor dømt for disse og fik 20 dages betinget fængsel og en del samfundstjeneste.