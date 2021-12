Tiltalt for planer om skoleskyderier: 27-årig var bevæbnet, havde lavet manifest og kendte til ringetider

Opdateret kl. 11.45 med flere oplysninger fra anklageskriftet

NORDJYLLAND:Hvis en en 27-årig mand fra Hobro ikke var blevet anholdt i december sidste år, havde han gennemført en række skoleskyderier.

Sådan er anklagemyndighedens opfattelse i en opsigtvækkende sag - den første af sin slags i Nordjylland - hvor den 27-årige nu er blevet tiltalt for at have planlagt at dræbe flere personer i en række skoleskyderier i Nordjylland og Østjylland.

- Vi mener, at grunden til, at det ikke lykkedes for ham er, at han blev anholdt 16. december sidste år, fortæller anklager Kim Kristensen.

Uhyggeligt langt i planlægningen

Og anklageskriftet mod den 27-årige mand er uhyggelig læsning. Det vidner om en mand, der var særdeles langt i planlægningen og determineret.

Ifølge anklageskriftet startede planlægningerne af skoleskyderierne omkring 2015 og fortsatte altså frem til anholdelsen 16. december 2020, hvor han blev anholdt på sin bopæl i Hobro.

Han havde på det tidspunkt anskaffet sig to pistoler, og så sent som tre dage før han blev anholdt, havde han bestilt en halvautomatisk riffel på dark web. Og ifølge anklageskriftet havde han også opnået skydefærdigheder.

Ifølge anklageskriftet havde den 27-årige også været grundig i planlægning af, hvordan angrebet skulle foregå.

I 2018 havde han foretaget rekognoscering ved skoler i Aarhus området, og i foråret 2020 havde han indhentet oplysninger om ringetider, antal elever og undervisningsskemaer fra skoler samt en børnehave i Nord- og Østjylland.

Derudover havde han, ifølge anklageskriftet, lavet et manifest og optaget en række videoer med en beskrivelse af sit ønske om at udføre et masseskyderi samt sin planlægning, ligesom han havde researche på internettet på skoleskyderier og gerningsmændene bag.

Endelig havde han anskaffet sig taktisk beklædning og et køretøj, der skulle bruges i forbindelse med skyderierne.

- Det er en særdeles alvorlig sag. Vi mener, at den 27-årige mand har udført adskillige forberedelseshandlinger med forsæt til at begå drab, herunder har han anskaffet sig skydevåben og skarp ammunition. Det er vores opfattelse, at han af personlige årsager ville udføre skyderi på en eller flere skoler i Nordjylland eller Østjylland, siger anklager Kim Kristensen.

Kim Kristensen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at komme nærmere ind på, hvor mange skoler der var målet for den 27-årige og hvilke skoler, der er tale om.

Anklageren ønsker heller ikke at oplyse, hvilke personlige årsager, den 27-årige kan have haft som motiv for skoleskyderierne.

Politi har holdt kort tæt til kroppen

Politiet har holdt kortene tæt ind til kroppen i sagen, og det er således først nu, at offentligheden får kendskab til den.

Kim Kristensen ønsker ikke at komme nærmere ind på efterforskningen i sagen, men han fortæller, at der både op til anholdelsen og efterfølgende har været en lang efterforskning.

- Det var en samlet vurdering af sagen og efterforskningen der gjorde, at vi har været tilbageholdende med oplysninger, siger anklageren.

Den 27-årige har været fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling siden han blev varetægtsfængslet. Og i forbindelse med efterforskningen er han blevet mentalundersøgt.

- Det er resultatet af den undersøgelse der gør, at vi nedlægger påstand om, at han dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, fortæller Kim Kristensen.

Manden tiltalt for drabsforsøg, ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Sagen er berammet ved Retten i Aalborg 17.-18., 27. og 31. januar 2022 samt 3. februar 2022, og den skal køre som en nævningesag.