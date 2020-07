Nordjysk militærfly finder forsvundet russisk ubåd midt i Skagerrak

AALBORG:Det var en opgave udover det sædvanlige, som besætningen på et af Forsvarets Hercules-fly fik på en rutine flyvning onsdag middag.

Det store transportfly var på to en halvtimes rutineflyvning fra Andøya i Nordnorge og hjem til Flyvestation Aalborg, da de blev kontaktet af en af Natos overvågningsenheder i England.

- De har en formodning om, at der kan ligge en russisk ubåd i Skagerrak, og beder besætningen om at lede efter den ved at overflyve området, hvor den kan være, fortæller major Morten Valentin Jensen, der er presseofficer ved Flyvestation Aalborg - Air Transport Wing.

Normalt bruges Forsvarets Hercules-fly ikke til eftersøgning eller overvågning, da det ikke er udstyret med radarer og lignende. Foto: Air Transport Wing

Normalt bliver de store Hercules-fly ikke brugt til overvågning, da er svære at manøvrere rundt og de ikke er udstyret med radarer eller andet overvågningsudstyr.

Derfor måtte de fem besætningsmedlemmer bruge øjnene og spejde efter ubåden ud af flyets vinduer.

- De flyver rundt i området, hvor ubåden formodes at være, og holder udkig. Selvom ubåden er 150 meter lang, er det som at lede efter en nål i en høstak. Det er kun en formodning, at den er i Skagerrak og den kan være neddykket, så det er en svær opgave besætningen er på, men det lykkes faktisk efter 15 minutter at finde ubåde, siger Morten Valentin Jensen.

Verdens største angrebsubåd

Ubåden er af Oscar II-klassen, der er verdens største angrebsubåd og har plads til 120 besætningsmedlemmer.

Kursk der i august 2002 sank i Barentshavet, var af samme type.

Den russiske ubåd i midten af Skagerrak. Læg mærke til skyggen fra Hercules-flyet i venstre side af bunden af billedet. Foto: Air Transport Wing

Nato holder øje med de russiske ubåde, men når de er neddykket kan de ikke spores. I de tilfælde beregner Nato sig frem til, hvor ubåden formentlig kan dukke frem næste gang.

Klokken 13.35 onsdag eftermiddag kunne besætningen på Hercules-flyet tage billeder af den russiske ubåd samt melde tilbage til Nato-enheden i England, at missionen var fuldført og sætte kursen mod Aalborg, hvor de efterfølgende sendte billederne til England.

Forsvaret vil ikke oplyse navnet på ubåden, som de har set i Skagerrak. Men de formoder, at ubåden i Skagerrak har kurs mod Sankt Petersborg, hvor den senere på måneden skal deltage i en parade for den russiske flåde.