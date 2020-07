Nordjysk naturejer med overskud på 268 millioner kroner: Har uddelt 87 millioner kroner

NORDJYLLAND:Aage V. Jensens Naturfond, der i Nordjylland blandt andet ejer og driver Vejlerne, Lille Vildmose, Hulsig og Råbjerg Hede samt Vilsted Sø, kan andet end passe på naturen. I 2019 kunne fonden også tjene penge.

Således havde fonden et overskud efter skat på 268,3 millioner kroner, hvilket er 214 millioner kroner bedre end i 2018.

Fondens bestyrelse skriver da også i regnskabet, at "Årets resultat anses for særdeles tilfredsstillende."

Aage V Jensens Naturfond har investeret i værdipapirer og fast ejendom. Og det var stort set alle investeringer, der bidrog til overskuddet, skriver ledelsen.

- Porteføljen af ordinære værdipapirer udviste store stigninger. Værdiforøgelsen var bredt funderet, og kom således fra alle kategorier – aktier, obligationer og alternative investeringer.

I Nordjylland ejer Aage V. Jensens Naturfond blandt andet Lille Vildmose, Vejlerne, Hulsig og Råbjerg Hede samt Vilsted Sø. Privatfoto

Investeringerne i værdipapirer bidrog således med 224,6 millioner kroner, herudover kom der indtægter fra udlejningsejendomme.

Fodens naturejendomme bidrager ikke til det finansielle resultat.

Deler ud til naturen

Med overskuddet var fondens egenkapital - pengetanken - på rundt regnet to milliarder kroner - eller præcist 1.999.859.925 kroner.

Fondens formål er, at erhverve, eje og drive naturprojekter, foretage og støtte genopretningsprojekter samt støtte forsknings- og formidlingsprojekter omkring bevarelsen og udviklingen af natur, og vilde dyrs beskyttelse i Danmark.

Derfor foretog fonden uddeling af i alt 87 millioner kroner i løbet af året. Heraf gik 42 millioner kroner til projekter i fondens egne naturområder, mens 45 millioner kroner gik til eksterne projekter.

Blandt andet modtog Brønderslev, Hjørring og Mariagerfjord kommuner penge til folkemødet for natur, en cykelsti langs Lille Vildmose og Bioblitz i Store Vildmose.

Herudover modtog Aarhus Universitet til at tælle fuglene i Vejlerne, og man gav donationer til to tv-programmer, blandt andet DR-serien Vilde Vidunderlige Danmark.

Der er ikke kun naturprojekter i Aage V. Jensens Naturfond, der får glæde af fondens voksende pengetank. I 2019 fik Aarhus Universitet penge til et projekt til optælling af fugle i Vejlerne. Arkivfoto.

Regnskabet for 2019 er ikke ramt af corona, men ledelsen skriver i regnskabet, at opbremsningen i verdensøkonomien og heraf faldende kurser har betydet, at fondens finansielle stilling er forringet med cirka 51 millioner kroner.

"Som følge af den overnævnte usikkerhed kan Fondens ledelse ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om de økonomiske konsekvenser for regnskabsåret 2020 som helhed, " skriver fondens ledelse i regnskabet.

Aage V. Jensens Naturfond ejer omkring 19.300 hektar natur i Danmark. Fonden ejer 31 naturområder hvor de mest største og mest kendte - udover dem i Nordjylland - er Filsø, Gudenåengene, Gyldensteen Strand og Søholt Storskov.

Dreng fra Nibe tjente formue

Aage Villiam Jensen blev født den 17. november 1911 ved Vokslev tæt på Nibe, hvor forældrene drev et husmandssted. Da Aage var otte år flyttede familien til Aalborg, og Aage V. Jensen blev senere lærling hos en tømrermester.

I løbet af 1960’erne blev Aage V Jensen en af Danmarks førende bygherrer ved opførelsen af blandt andet mange kontor- og boligejendomme samt Hotel Hvide Hus-kæden.

Aage V. Jensen blev født ved Nibe og uddannede sig som tømrer. Han blev efterfølgende storentreprenør og Danmarks rigeste inden for byggebranchen. Hans formue blev placeret i fonde, blandt andet Aage V. Jensens Naturfond, der ejer 31 naturområder i Danmark - hvor af flere er i Nordjylland. Arkivfoto.

Han var en tilbageholdende og beskeden mand, og indtil sin død gav han en række anonyme gaver. For at sikre arbejdet for naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse, oprettede han Aage V. Jensens Fonde.

Aage Villiam Jensen døde 10. maj 1986 i sit hjem i Schweiz