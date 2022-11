Nordjyde vandt for anden uge i træk: - Vi vil ikke udsætte noget til senere

NORDJYLLAND:Man hører ofte om vindere i lotto og andre spil, der ikke ved, hvad de skal bruge den store gevinst til.

Det problem står en heldig nordjysk pensionist og hans kone ikke med efter at have ramt de syv rigtige tal i Lotto og vundet 10.000.060 kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Spil.

- Min hustru og jeg har haft en god snak om, hvad det her betyder for os. Vi har aftalt med hinanden, at . Vi skal leve i nuet. Hvis der er et eller andet, som vi gerne vil, så gør vi det med det samme i stedet for at udsætte det til næste år. For man ved aldrig, hvad der kan ske i fremtiden. Det synes jeg, at man ser så tit. At folk laver planer for ting ude i fremtiden, og så sker der pludseligt noget, som umuliggør det, siger vinderen, der dog ønsker at være anonym.

Føles uretfærdigt

Det var faktisk anden uge i træk, at manden vandt i Lotto. Ugen før var det dog en noget mere beskeden gevinst på 140 kroner, som han besluttede sig for at geninvestere i at spille nogle ekstra rækker til den følgende uge.

- Vi har endnu ikke vænnet os til tanken om, at vi har vundet så mange penge. På en måde føles det næsten helt uretfærdigt. Vi får aldrig brugt alle de penge, så vi kunne godt have undt nogen, at der eksempelvis havde været to vindere, som havde fået fem millioner kroner hver. Men vi er selvfølgelig lykkelige for, at vi har vundet, forklarer manden i pressemeddelelsen.

Han forudser, at restauranterne i lokalområdet kommer til at få besøg af ægteparret noget oftere, end det er tilfældet nu. Og så er der planer om, at hus og have skal have en overhaling.

- Vi har i mange år snakket om, at vi gerne vil have lavet vores drømme-terrasse. Vores have ligger helt fantastisk med udsigt, så nu får vi hyret nogle håndværkere til at komme og lave det, så det bliver rigtig lækkert og med plads til, at vi begge kan være derude. Det glæder vi os meget til at kunne nyde, når det er færdigt, forklarer den nyslåede millionær.

Fortæller det juleaften

Indtil videre har han ikke har fortalt nogen om den store gevinst - men det ændrer sig nok juleaften.

- Jeg har en plan om at fortælle det til min datter til jul. Så inviterer vi hende og hendes familie med på en sommerferie. Det glæder vi os til. I det hele taget kommer vi nok til at rejse en tre-fire gange om året - og lidt dyrere, end vi plejer, slutter manden i pressemeddelelsen.