Rådhusene tømmes: Det sker der i din kommune

Jammerbugt

Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Chr. Gade (V). Arkivfoto: Bo Lehm

Selvom de fire afdelinger af borgerservice er lukket i kommunen - Brovst, Pandrup, Aabybro og Fjerritslev - er der ingen grund til bekymring, forsikrer borgmester Mogens Chr. Gade (V).

- Det er muligt at bestille en tid i presserende tilfælde, hvis borgeren nu skal forny sit pas, et kørekort er udløbet, nem-id'et er forsvundet, eller hvad der nu må være af akutte ting, siger Mogens Chr. Gade.

Kommunen har hjemsendt de offentlige ansatte, som ikke besidder kritiske stillinger, og følger dermed udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen og regeringen. Han vurderer, at omkring 10 % af det offentlige ansatte stadig skal møde i kommunen, da de besidder kritiske erhverv så som ældrepleje og hjemmehjælp.

Samtidig er skoler og pasningsinstitutioner lukket ned, men er der forældre, som har problemer med børnepasning, er der her heller ingen grund til panik.

- Der er mulighed for pasning på skolerne, hvis det er meget nødvendigt. Det er jo en kritisk situation, og derfor er der også ansatte på pasningsområdet, som stadig står til rådighed, siger Mogens Chr. Gade.

Børnepasningsområdet er indgrænset fra 0-9-årige i kommunen.

Borgmesteren selv og de andre ansatte i kommunen har opsat det princip, at de ikke afholder eksterne møder med andre. Borgmesteren har dog stadig en plan om at gennemføre mødet i økonomiudvalget onsdag næste uge.

Hjørring

Hjørring Kommunes borgmester, Arne Boelt (S). Arkivfoto: Peter Broen

På rådhuset i Hjørring har torsdag været en travl dag - men travl på den gode måde, forsikrer Hjørrings borgmester Arne Boelt (S).

- Forældre, elever, børn i daginstitutioner, ældre og pårørende - alle forstår alvoren i det her. Så det går stille og roligt, selv om der er nok at se til, siger Arne Boelt ved fyraftenstid torsdag.

- Vi har fået en enkelt opringning fra slagteriet i Sæby, der var lidt nervøse for, om der var nødpasning for deres ansatte, og det har vi fuldstændig styr på. Alle de familier, hvor begge forældre skal møde på job for at holde Danmark i gang, kan få børnene passet, lover borgmesteren.

Han understreger, at pasningstilbuddet ikke gælder, hvis man bare har nogle opgaver derhjemme, man gerne lige vil benytte lejligheden til at klare, uden at børnene render i vejen.

De større børn - i særdeleshed eleverne i overbygningen - hjemmeundervises, så de ikke kommer for langt bagud.

Frederikshavn

Borgmester Birgit Hansen (S), Frederikshavn Kommune. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Forældre i Frederikshavn Kommune reagerede lynhurtigt, og da torsdag morgen kom, havde langt de fleste allerede fundet en løsning på børnepasning.

- Vi blev positivt overrasket over, hvor få børn, der mødte i dagtilbud og skoler. Vi havde forventet, at der ville komme mange børn i alle aldre, men direktøren på området vurderer, at 80 procent af børnene ikke mødte op. Borgerne har virkelig reageret hurtigt, roser Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen (S) torsdag eftermiddag.

Til gengæld har mange andre borgere henvendt sig med bekymringer: Får jeg min kontanthjælp, som jeg plejer? Kommer min hjemmehjælper som aftalt?

Alle møder og samtaler er aflyst for de næste 14 dage, også møder med jobcentret, men det kommer ikke til at gå ud over f.eks. kontanthjælpen, at møderne er aflyst.

Men ældre må indstille sig på, at de ikke får den rengøring, de er blevet visiteret til.

- Vi er allerede fra i dag gået over til "skal-opgaver". Det vil sige, at vi prioriterer hjælp til personlig pleje og medicin. Der er også nogle ting, vi ikke gør. Rengøringshjælpen skærer vi ned på. Det er vigtigere at gøre grundigt rent på ældrecentre, hvor der er meget større gennemgang af mennesker, end i private boliger. Dér prioriterer vi benhårdt nu, og det er trådt i kraft, siger Birgit Hansen.

Hun tror på forståelse fra borgernes side, også for, at ingen har prøvet at stå i denne situation før, og hun tror på, at kommunikation er vejen til denne forståelse.

- Der skal ikke sidde nogen og være frustrerede over, at man ikke kan komme i kontakt med os. Folk ved godt, vi ikke kan løse alting, men det hjælper, at vi tager telefonen eller kommunikerer det ud, vi ved, mener Birgit Hansen.

Hun understreger, at de ansatte, der er sendt hjem, ikke er sendt hjem for at hygge sig og slappe af. De skal også være til at få fat på, og de skal selvfølgelig passe deres arbejde.

Birgit Hansen tænker, at det hele nok skal gå fint det første stykke tid. Hun er mere bekymret for reaktionen, hvis det trækker ud.

- Efter X antal dage, sker der noget menneskeligt, hvor man tænker, "nu må det her altså snart stoppe". De fleste kan godt lige finde ud af det nogle dage, men jo længere det varer, jo vanskeligere bliver det. Vi er opmærksomme på, om vi kan planlægge, så vi ikke bruger alle ressourcerne, mens vi er stadig er friske.

Morsø

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune Foto: Bo Lehm

- Vi oplever en fantastisk vilje fra medarbejdernes side til at få det hele til at fungere, og samtidig oplever vi også en stor tiltro fra borgernes side til, at vi kan klare problemerne. Det siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, (V), Morsø Kommune.

På Mors gik man straks efter statsministerens udmelding i gang med at nedsætte en beredskabsgruppe, der hele tiden følger udviklingen og står i spidsen for den daglige drift. Gruppen mødes hver dag for at drøfte status og udvikling.

- Der er masser af praktiske gøremål og mange spørgsmål, der skal besvares, siger borgmesteren.

- Vi skal sikre pasningstilbud til de borgere, der har behov for det - og så er der 1000 andre gøremål.

- Vi får en del henvendelser på kommunens hovednummer og det er jo forståeligt, at borgerne er bekymrede. Vi besvarer naturligvis alle henvendelser så godt vi kan, siger Hans Ejner Bertelsen.

Situationen er alvorlig, men vi må gøre det, der er rigtigt og nødvendigt.

De ansatte i Morsø Kommune arbejder hjemmefra, og det har også været lidt af en opgave at sikre, at alle har de nødvendige redskaber til at få hjemmearbejdespladserne til at fungere for alle. Kommunen arbejder også på en plan om at lave hjemmeundervisning for skolebørnene.

- Vi er funktionsdygtige, fastslår borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Rebild

Borgmester Len Sebbelin, Rebild Kommune. Arkivfoto: Laura Guldhammer

-Vi lægger skinnerne mens vi kører derudad, siger borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, (RV). Rebild Kommune har oprettet en krisestab, som allerede onsdag aften, mens statsminister Mette Frederiksen, (S), stadig var i gang med sit pressemøde, smøgede ærmerne op og gik i gang.

- Da vi skiltes ved midnatstid onsdag aften havde vi en aftale om det videre forløb - så langt frem som vi kan se nu. Vi aftalte straks via mail at oprette en krisestab med en lille gruppe nøglemedarbejdere og direktionen, og torsdag formiddag har vi holdt møde via Skype - og det samme sker fredag, hvor vi har aftalt møder klokken 8 og klokken 11, siger borgmesteren

Samtidig er krisestaben bevidst om, at der hele tiden er nye detaljer der kræver opmærksomhed, fordi situationen ændrer sig hele tiden, og der også fortsat kommer nye udmeldinger fra central hold, siger Leon Sebbelin.

Medabejderne på rådhuset er sendt på hjemmearbejde, og hvis det var torsdag, man havde tænkt sig at prøve at parkere på medarbejdernes parkeringsplads ved rådhuset, ja så var det i hvert fald en dag, hvor der var god plads.

Der er nogle få nøglemedarbejdere på job på rådhuset, og borgerservice holder også åbent for de sager, der ikke kan vente. Åbent vil sige, at døren godt nok er låst, men at man kan henvende sig telefonisk og blive lukket ind, hvis der er en god grund til dette. Ellers må man klare sig med virtuel eller telefonisk kontakt.

- Det er mit indtryk, at det hele kører stille og roligt. Men der er selvfølgelig myriader af spørgsmål hele tiden, siger Leon Sebbelin.

Aalborg

Borgmester Thomas Kastrup Larsen, Aalborg Kommune. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

En meget stor del af de 18.000 ansatte i Aalborg Kommune, der er Nordjyllands største arbejdsplads, bliver nu på grund af corona-krisen sendt hjem i indtil videre 14 dage.

Men i én forvaltning skal størstedelen af de ansatte fortsat være på arbejdspladsen.

- Der hvor vi kan sige det mest præcist, det er faktisk ældre- og handicapforvaltningen. Der er mange udsatte og svage borgere, som vi skal tage os af. Ud af de godt 7000 hoveder, der er i ældre- og handicapforvaltningen, vil godt 6000 stadig skulle være på arbejde og klare pleje og behandlingsopgaver, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Skoleforvaltningen og familie- og beskæftigelsesforvaltningen skal eksempelvis også opretholde nødpasningstilbud, men helt anderledes ser det ud på borgmesterens forvaltning.

- Der er vi cirka 320 ansatte, og der vil under 10 procent være på arbejde. Resten vil blive sendt hjem, fordi de ikke har kritiske funktioner. desuden vil enkelte i borgserservice og på finanskontoret stadig være på job.

- Vi skal jo have adgang til vores økonomiske konti, men alle de strategiske ting, de kan godt undværes.

Borgerservicecentret i Rantzausgade lukkes ned.

- Man kan lave langt det meste digitalt i dag, og det vil vi opfordre borgerne til at gøre. Hvis man har behov for hjælp, kan man ringe og blive guidet, og i helt særlig situationer kan der laves en aftale med borgerservice.

Digitalt er borgerservice åbnet døgnet rundt.

I øjeblikket arbejder ledelsen på højtryk for at finde ud af præcist, hvor mange ansatte, der sendes hjem i hver enkelt forvaltning.

- Vi tager det her dybt alvorligt, og alle som ikke har en funktion, som er kritisk og absolut nødvendig i forhold til pleje-, behandlings- og pasningsopgaver, de bliver sendt hjem, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Hvis man ser bort fra de nævne opgaver med kritisk funktioner vil der formentlig være under 10 procent af de ansatte på arbejdspladsen. Men selvom en stor del sendes hjem, så skal de stadig stå til rådighed.

- Det er jo ikke sådan, at man bliver sendt hjem på ferie, og der er opgaver, som man godt kan løse hjemmefra. Men det er klart, at det her har konsekvenser for produktiviteten i kommunen.

- Også alle politiske møder i kommunen aflyses, indtil vi er på den anden side af det her. Lige nu giver det ikke så meget mening at sidde og diskutere detaljer i en lokalplan, eller hvad det nu kan være. Det er for at undså smittefare.

- Hvis politikerne bliver ramt af det her, vil det også være en svaghed i forhold til kommunen.

På nuværende tidspunkt er det svært at sige, hvad corona-krisen betyder for kommunen rent økonomisk.

- Det er klart, at det jo ikke er godt for økonomien i lokalsamfundet Aalborg Kommune, uanset om det er det offentlige eller det private. Konsekvenserne er mange og store.

- Vi håber selvfølgelig, at nødlukningen bliver så kort som muligt. Men med den fart, det har på, er det nok svært at forestille sig, at det er slut om 14 dage, så vi skal nok indstille os på, at det kommer til at vare noget tid.

Borgmesteren har ellers oplevet stor villighed til at løfte i flok i den nuværende situation.

- Allerede i går aftes havde vi kl. 22.15 et skype-møde med regionen i forhold til at håndtere det her, og kl. 23 havde direktørgruppen skype-møde i forhold til at håndtere de mange ting, der ligger.

Vesthimmerland

Borgmester Per Bach Laursen, (V), Vesthimmerlands Kommune. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Vi brugte onsdagen på at planlægge dagen i dag og det betyder bl.a. at der er beredskabsmøde i formiddag, siger borgmester Per Bach Laursen (V), Vesthimmerlands Kommune. Her deltager alle forvaltningsdirektører og ledere for at lægge en samlet strategi for de kommende uger.

- Vi har lukket alle vores administrationsbygninger ned. Kommunen har rådhus i Aars, men også afdelinger i de gamle rådhuse i Løgstør, Farsø og Aalestrup Kommuner. Alle institutioner, også de selvejende, og skoler er lukket, og vi har opfordret de institutioner, som vi har kontrakt med, til at lukke ned, siger Per Bach Laursen.

- Alle de administrative medarbejdere arbejder hjemmefra, men skal være tilgængelige, for de har jo en viden, som vi skal bruge også i denne situation. Også Borgerservice er lukket ned, men der er oprettet nødnumre, så borgerne kan komme i kontakt med os.

Alle møder i udvalg og byråd er udskudt til april, fastslår borgmesteren.

- Men vi vuderer løbende situationen.

Torsdag er han hjemme på sin bondegård lidt udenfor Overlade, men ledelsen i kommunen har allerede aftalt en turnusordning, hvor de skiftes til at være til stede på rådhuset i de kommende uger.

Thisted

Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Senest i morgen tager vi stilling til, om byrådets mødevirksomhed skal gå i en form for nødkadence, siger borgmester Ulla Vestergaard (S), Thisted kommune. Hun har torsdag formiddag skrevet ud til de øvrige 26 medlemmer af byrådet, at der senest fredag tages stilling til, om møder i udvalg, råd og nævn, og senere også i byrådet, skal holdes som planlagt, om de skal udskydes eller om man kan holde nogle af møderne virtuelt.

Der er planlagt møder både i den kommende uge og næste uge, og byrådets næste møde skulle efter planen holdes tirsdag, 31. marts.

- Der vil helt sikkert være punkter, som vi nemt kan udskyde indtil vi er på den anden side af denne situation, og kan de det, så gør vi det naturligvis. Andre ting kan sikkert klares hjemmefra, mener hun.

Alle medarbejdere, der ikke i forvejen har en computer de kan arbejde på hjemmefra får en, så alle kan forlade rådhuset.

Det er Martin Bagger, der er kommunikationskonsulent i kommunens administration, der står for de praktiske udmeldinger til både borgere og medier.

Brønderslev

Borgmester Mikael Klitgaard (V), Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Peter Broen

På rådhuset i Brønderslev holder ledelsen møde om situationen hver anden time og aftaler, hvad der sker og hvad der skal ske på de kommunale arbejdspladser.

- Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvilke opgaver, der kan lægges til side, hvor meget, der kan lukkes ned, og hvem, der kan arbejde hjemme, oplyser Brønderslevs borgmester, Mikael Klitgaard (V) torsdag formiddag.

- Vi er ved at uddele computere til dem, der kan arbejde hjemme. Vi prøver at få lavet så mange hjemmearbejdspladser som muligt. Byggesagsbehandling kan f.eks. godt klares hjemmefra, siger Mikael Klitgaard.

Langt fra alle medarbejdere kan sendes hjem. Plejesektoren skal være bemandet og der skal være nogen, der kan klare børnepasning for dem, der har behov for det.

- Vi er nødt til at have en central funktion på rådhuset, og vi har et beredskab med direktionen og nogle medarbejdere. Hvis coronaen kommer tættere på, skal vi være klar til det. Men vi skal nok finde ud af det, forsikrer Mikael Klitgaard.

Situationen ændrer sig løbende, og konsekvenserne på længere sigt er ikke, det der fylder, lige nu.

- Det her får økonomiske konsekvenser, men det er vi ikke begyndt at snakke om endnu, siger Mikael Klitgaard.

Læsø

Karsten Nielsen, borgmester på Læsø. Foto: Hans Ravn

Selv om Læsø ligger 90 minutters sejlads fra fastlandet, tager kommunen ikke let på risikoen for coronasmitte.

- Vores skole er lukket og pårørende opfordres til at holde sig væk fra plejehjemmet. Ikke bare af hensyn til beboerne, men også medarbejderne. Vi kan ikke hive vikarer til Læsø, hvis medarbejdere bliver syge, forklarer Karsten Nielsen (DF), der er borgmester på Læsø.

Torsdag formiddag har der netop været møde i kriseberedskabet, og på Læsø er der lige som i alle andre kommuner en hektisk aktivitet: Hvilke medarbejdere skal sendes hjem? Hvem kan arbejde hjemmefra? Hvem skal til enhver tid være til at få fat på?

- Alle møder i kommunale bygninger er selvfølgelig aflyst. Kriseberedskabet er på plads. Vi har haft et godt møde, hvor vi fik snakket det hele på plads. Vi har vendt alt det, vi kan komme i tanker om, fortæller Karsten Nielsen.

Om han selv bliver sendt hjem, afgør kommunaldirektøren.

