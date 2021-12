Nordjysk politiker: Derfor vil jeg være DF-partiformand

NORDJYLLAND:Erik Høgh-Sørensen, DF-byrådsmedlem i Hjørring, melder sig nu som formandskandidat i partiet.

Dermed er der nu tre bejlere til at overtage formandsposten i Dansk Folkeparti, da nuværende formand Kristian Thulesen Dahl har bebudet sin afgang, efter partiet fik et skuffende resultat ved kommunalvalget.

De andre formandskandidater er Morten Messerschmidt og Merete Dea Larsen.

Erik Høgh-Sørensen har tidligere været medlem af både Dansk Folkepartis hovedbestyrelse og regionsrådet i Nordjylland, men fik ikke nok stemmer til at fortsætte dér. Nu er han medlem af byrådet i Hjørring.

- Helt ærligt. Tror du, at du kan blive Dansk Folkepartis nye formand?

- Jeg ved, at jeg vil kunne udfylde rollen som formand. Spørgsmålet er, om jeg får stemmer nok, siger Erik Høgh-Sørensen til Nordjyske.

Mange i partiet håber, at Inger Støjberg, der forlod Venstre, vil stille op som formandskandidat i Dansk Folkeparti. Erik Høgh-Sørensen vil dog ikke sige, om det i givet fald vil få ham til at opgive sit formandskandidatur:

- Det vil jeg ikke lægge mig fast på. Inger Støjberg vil være en stærk kandidat, og hun vil kunne blive en rigtig god formand for Dansk Folkeparti al den stund, at hun utvivlsomt er mere kendt og også mere populær, end jeg er, siger han.

Christiansborg-osteklokke

Den nordjyske DF'er ser sig selv som noget helt andet end de andre nuværende formandskandidater, Morten Messerschmidt og Merete Dea Larsen.

- Jeg kommer med en baggrund i erhvervslivet og en international baggrund, som er anderledes end det, jeg vil betegne som en Christiansborg-osteklokke, lyder det fra Erik Høgh-Sørensen.

Han betegner Dansk Folkepartis nuværende situation med vælgerflugt og interne stridigheder som "en brændende platform".

- Vi skal være et bredere parti, og vi skal i bedre kontakt med vores bagland, mener den nordjyske DF'er, der vil foreslå en udflytning af partisekretariatet til Jylland, måske til Silkeborg eller Aarhus.

Formands-kandidaturet kræver, at Erik Høgh-Sørensen finder 25 stillere, hvilket han er usikker på, om han har.

Skal udelukkes

Til Ritzau siger han, at man efter formandsvalget i Dansk Folkeparti skal "slå en streg i sandet og komme overens med hinanden". Men efter valgkampen skal anonyme lækager føre til udelukkelse af partiet, mener han. Bliver han formand, vil det dog ikke føre til en eksklusionsbølge, lyder det samtidig.

Han vil trække partiet til højre i udlændingepolitikken og kræve en direkte afstemning om Danmarks EU-medlemskab som forudsætning for, at Dansk Folkeparti kan være parlamentarisk grundlag for en regering.

I september fik Erik Høgh-Sørensen en bøde på 7500 kroner at dele en video på Twitter af et overfald med en 16-årig gerningsmand samt offeret i centrum.

