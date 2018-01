Nordjysk politiker kaldte kvinde for tæve

NORDJYLLAND: Når den socialdemokratiske regionsrådsgruppe i søndags satte regionsrådsmedlem Thomas Hav stolen for døren - hvilket efterfølgende fik ham til at forlade partiet - var årsagen ikke udelukkende en chat med en kvindelig partifælle, der følte sig generet af politikerens sprogbrug.

Chatten, der foregik på Facebook midt i december, var, efter hvad NORDJYSKE erfarer, kulminationen på et længere forløb, hvor kvindelige politikerkolleger og ansatte i regionen ved flere lejligheder har følt, at den socialdemokratiske politiker med sit ordvalg over for dem udviste, hvad flere kilder betegner som "grænseoverskridende adfærd". I flere tilfælde udløste dette klager til regionens ledelse, der efterfølgende opfordrede Thomas Hav til at ændre adfærd, når han færdedes i regionshuset.

Den langvarige, skriftlige udveksling på Facebook mellem Thomas Hav og en østjysk partifælle blev dét, der slog hovedet på sømmet. Partifællen klagede til partiledelsen over, at den nordjyske politiker i sin skriftlige - og til tider for begge parters vedkommende ret åbenhjertige - meningsudveksling med hende adskillige gange brugte ordet "tæve" dels om hende, dels om andre navngivne kvindelige partifæller.

Mod slutningen af chatten - hvor udtrykket igen var blevet brugt - spurgte den østjyske partifælle:

"Kalder du generelt kvinder for "tæven"?

"Det sker ......," svarede Thomas Hav.

"Virkelig uklædeligt.... Forsøg at stoppe med det! Ikke sundt i disse ligestillingstider," rådede kvinden.

Sprogbrugen fik gruppeformand Mogens Nørgård til at sige, at Thomas Hav havde overskredet grænsen for, hvad man som folkevalgt kan tillade sig - selv om chatten foregik i et lukket rum mellem to personer.

Over for Ritzau afviste Thomas Hav tirsdag at have skrevet noget, der kunne opfattes som nedsættende over for kvinder.

Thomas Hav fastholder samtidig - som han også gjorde i NORDJYSKE tirsdag - at det er utilfredshed med forløbet af konstitueringen efter regionsrådsvalget, der har fået ham til at forlade partiet og fortsætte som løsgænger.