Nordjysk politiker langer ud efter partidronning: Pia har blandet sig for meget

NORDJYLLAND:Begge nordjyske medlemmer af Folketinget for Dansk Folkeparti har nu offentliggjort, hvem de helst ser som ny formand for partiet. Allerede den 5. januar meldte Bent Bøgsted ud i et interview med DR, at hans stemme går til Martin Henriksen. Nu har Lise Bech skrevet på sin Facebookside, at hun gør det samme.

- De er alle dygtige politikere, og jeg kender alle kandidater særdeles godt. Vi er alle DF’ere og ønsker det bedste for vores parti, skriver hun blandt andet og slutter:

- Jeg vil pege på Martin Henriksen.

Bent Bøgsted ser med spænding frem til søndagens valg. Men efter en opslidende formandskamp er han uafklaret om sin egen fremtid i partiet, fortæller han til Nordjyske.

- Folketingsgruppen er splittet og de næste 14 dage bliver afgørende. Også for mit eget vedkommende. For splittelsen kan være dybere, end vi lige regner med. Det hele kommer til at afhænge af, hvordan valget kommer til at gå og hvad der sker bagefter, siger han og hentyder dermed til spekulationerne om, hvorvidt Morten Messerschmidt kommer til at ekskludere Martin Henriksen fra partiet, hvis han bliver formand.

Er der en reel mulighed for, at du ikke fortsætter i Dansk Folkeparti?

- Jeg vil ikke udelukke noget på nuværende tidspunkt. Men jeg har været i Dansk Folkeparti i 20 år, og det smerter mig, at det er kommet til den her situation med et formandsvalg. Jeg har været glad for Kristian Thulesen Dahl som formand. Det er, som om al skylden for vores nedgang er blevet lagt over på ham.

Nordjyske Lise Bech og Bent Bøgsted sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti. På søndag stemmer de på Martin Henriksen som næste formand. Arkivfoto: Torben Hansen

- Men det er ikke der, det hele er startet. Vores nedgang startede med Meld og Feld-sagen, siger han om den langstrakte sag om svindel med EU-midler, der har hængt over Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti siden 2015.

Direkte adspurgt, om hun vil kommentere på, om hun bliver i partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver formand, svarer Lise Bech kort i en sms:

- Jeg er DF'er.

Folketingsmedlemmet Marie Krarup har i Jyllands-Posten åbent luftet tanken om at forlade partiet, hvis Martin Henriksen og Inger Støjberg stifter et parti sammen. Også folketingsmedlemmet Liselotte Blixt har i et interview med Sn.dk givet udtryk for, at hun overvejer at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver formand.

Opsang til Pia Kjærsgaard

På søndag bliver partiets fremtid - og måske flere medlemmers fremtid - så afgjort, når den nye formand bliver valgt. Det bliver spændende, siger Bent Bøgsted.

- Men så bare lige sådan til sidst. Når der er et formandsskifte, så skulle tidligere formænd måske holde sig lidt tilbage og lade være med at blande sig alt for meget i sådan en formandskamp.

Jeg går ud fra, det ikke er Kristian Thulesen Dahl, du henviser til.

- Nej, han har holdt sig i baggrunden. Og så er der kun én mere.

Har Pia Kjærsgaard blandet sig for meget?

- Jamen, hun skulle måske have ladet formandskampen køre sin gang.