Nordjysk sanger oplevede sexisme: Frygtede at blive vurderet for andet end sin musik

NORDJYLLAND:I den seneste tid har der været fokus på sexisme i Danmark. Nu står nordjyske Ellen Bathum, der går under kunstnernavnet ELBA, frem. Hun har selv oplevet sexisme i sin forholdsvis korte tid i branchen.

Hun husker en episode for nogle år siden, hvor hun til en julefrokost sad ved siden af en ældre herre. Manden var hendes underviser på en musikalsk institution.

Til festen valgte manden at tage Ellen Bathum, der dengang var i starten af 20'erne, på låret.

- Jeg blev helt paf. Heldigvis var der en anden lærer, der så det og trak ham væk.

Til en anden fest har hun også haft en ubehagelig situation med en underviser. De aftalte, at de ville ned i et øvelokale for at 'jamme', men den mandlige underviser forsøgte at kysse Ellen Bathum i stedet.

I begge situationer sagde Ellen Bathum fra over for de ældre autoriteter.

Selvom det som udefrakommende kan virke harmløst, så er det ubehageligt for en ung, spirende sanger, der går på skolen for netop at blive bedre til at synge, forklarer Ellen Bathum.

- Det er en negligering af mine kundskaber, når det sker. Som elev vil jeg gøre det så godt, jeg overhovedet kan, men når sådan noget sker, frygter jeg at blive bedømt på andre parametre end min musik, siger sangeren fra Thy.

Det vigtige er ikke den enkelte

Sangerinden har oplevet flere lignende episoder, men vil ikke beskrive dem nærmere.

- Det vigtige er ikke så meget mine episoder. Jeg vil hellere sætte fokus på den generelle kultur, og hvilke følelser der kan opstå, når man oplever sådan noget, siger Ellen Bathum.

Sofie Linde genstartede #metoo-bevægelsen i efteråret, da hun fortalte om en episode, hun havde oplevet i mediebranchen. Efterfølgende er det kommet frem, at sexisme er og har været et problem i flere brancher.

- De kvinder, der er stået frem, har gjort det okay at råbe op, selvom man ikke har været udsat for en voldtægt. Det er en overordnet kultur, som der i den grad bliver gjort op med nu, siger Ellen Bathum.

Thyboen er ikke den første, der står frem med sine oplevelser i musikbranchen. 97 kvinder fra branchen stod frem i Politiken i efteråret og fortalte om deres oplevelser med sexisme.

En hyldest til kvinderne

Fredag 5. februar udkommer den 26-årige sangerindes nye single, der hedder 'Sirens'. Den handler om netop at gøre op med den hverdagssexisme, hun og andre i branchen har oplevet.

- Jeg vil gerne hylde de kvinder, der er stået frem med deres historie. De har skabt fokus på, hvor grænserne går. Jeg står på skuldrene af dem, siger sangerinden.

Men sangen er ikke kun en hyldest til de kvinder, der er stået frem. Den har også hjulpet Ellen Bathum selv.

- For mig har den været vigtig at skrive, fordi den har været med til at bearbejde mine egne oplevelser. Jeg håber, at de kvinder, der har været udsat for noget af det samme, kan bruge den til et eller andet, siger hun.

Singlen 'Sirens' kan nu høres på alle streamingtjenester. Thyboens næste EP udkommer 12. marts i år.