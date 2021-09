Nordjysk spillefirma scorer igen jackpot - får spillelicens i nyt land

NORDJYLLAND:Det nordjyske selskab Cego, der blandt andet står bag spille-hjemmesiderne Spilnu og det svenske Lyckost, har endnu engang scoret jackpot. Firmaet har nemlig fået licens til at udbyde spil i Storbritannien.

Det skriver mediet Casino Beats. Og det bliver bekræftet af en af medejerne Mads Peter Veiby, der ikke har yderligere kommentarer til nyheden.

Han henviser i stedet til den administrerende direktør Allan Auning-Hansen.

Det har ikke været muligt at træffe Allan Auning-Hansen for en kommentar, men til Casino Beats siger direktøren:

- Vi er meget begejstrede for at kunne ekspandere til et nyt marked; især et så vigtigt et som Storbritannien. Hos Cego har vi et gennemprøvet koncept og tilgang til spilleranskaffelse og fastholdelse. Vi ser frem til at tage denne oplevelse med på det britiske marked og fortsætte med at levere sjove spil af høj kvalitet til spillere, siger han.

Cego er ejet af grundlæggerne Mads Peter Veiby, brødrene Anders og Jacob Christensen samt kapitalfonden Via Equity. I 2019 købte de nuværende ejere Danske Spil ud af Cego. Købet var nødvendigt for at komme videre med strategien om at tilbyde underholdning og spil i udlandet, da Danske Spil ikke må drive spil i udlandet.

Spillefirmaet har haft et samlet overskud på knap en halv milliard kroner, siden de tre grundlæggere stiftede selskabet i slutningen af 2011.

I 2019 rundede onlinekasinoet for første gang et overskud efter skat på mere end 100 millioner kroner. Helt så godt blev 2020 ikke for spilvirksomheden, hvor overskuddet dog var på 70 millioner kroner.