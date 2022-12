Nordjysk Venstre-veteran: - Det havde været mere fair at holde fast i den beslutning, man havde truffet inden valget

NORDJYLLAND:Det er langt fra alle Venstre-folk, der kan se det fornuftige i, at partiet nu er på vej i regering med Socialdemokratiet.

En af dem, der nu tager bladet fra munden og ytrer sig, er Venstre-vereranen Christian Mejdahl, som sad 20 år i Folketinget valgt i Nordjylland, og fra 2003 til 2007 var formand for Folketinget.

Overfor DR går han i rette med formand Jakob Ellemann-Jensens beslutning om skrotte kravet om en advokatvurdering af mink-sagen.

- Det er katastrofalt for retsbevidstheden i store dele af det danske samfund, at man dropper det, man er gået til valg på, nemlig at få undersøgt den sag til bunds, siger Christian Mejdahl til DR.

Han mener, at partiet er på gal kurs med sit mulige regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

- Der er en skærende kontrast i, at man efter fire ugers valgkamp, hvor der morgen, middag og aften blev udtrykt mistillid til statsministeren, ikke kun freder statsministeren, men også går ind i et skæbnefællesskab med hende. Det kan godt undre mig, siger Christian Mejdahl.

Han forstår godt, at man ikke kan gå ind i et regeringssamarbejde, hvor statsministeren har en advokat-undersøgelse hængende over hovedet.

Han mener bare, at svaret på den problemstilling burde være at holde sig uden for en regering.

- Det havde været mere fair at holde fast i den beslutning, man havde truffet inden valget om at undlade at gå i regering med Socialdemokratiet, siger Mejdal.

Venstres kovending i sagen om en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i minksagen, har også fået konsekvenser for andre Venstre-medlemmer: