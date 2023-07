Nordjysk virksomhed har vundet milliardaftale

AALBORG:Aalborg Portland har vundet udbuddet om at levere cement til Femern Bælt-tunnelen.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Aftalen løber frem til 2027, og i alt skal der leveres 1,2 millioner cement til projektet. Og det gør ordren til den største, som Aalborg Portland nogensinde har indgået.

- Det er den største enkeltordre, vi nogensinde har indgået, og den har en værdi på flere milliarder danske kroner, fortæller Michael Lundgaard Thomsen, som er Chief Commercial Officer for Aalborg Portland.

Ordren medfører, at den nordjyske virksomhed kommer til at investere i nyt materiel.

- Alene for at opfylde kontrakten skal vi investere mere i vores logistik set-up, vi skal investere mere i vores kvalitetssikring, og vi kommer til at investere mere i vores cementmøllerier, siger han.

Femern Bælt-forbindelsen Femern Bælt-tunnelen er en 18 kilometer lang tunnel, som vil forbinde Rødbyhavn på Lolland med Fehmern i Tyskland. Det første spadestik til projektet blev taget i Danmark 1. januar 2021, mens det i Tyskland blev taget 29. november 2021. VIS MERE

Femern Bælt-forbindelsen er det største infrastrukturprojekt i Danmark, og der skal bruges tre gange så meget cement til projektet, som der blev benyttet til at bygge Storebæltsbroen.