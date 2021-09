Nordjysk virksomhed køber konkurrent: - Vi skal trække produktionen hjem fra Kina

NORDJYLLAND:Produktion af elektronik er i mange år flyttet til lande som Kina, Indien, Vietnam og andre lande i Østen.

Men nogle virksomheder formår stadig at holde produktionen i Danmark. Og nu slår to af virksomhederne sig sammen for at få noget af produktionen hjem igen.

Aalborg-virksomheden Melsen Tech A/S med produktion i Skalborg overtager Esbjerg-firmaet Setiket A/S fra 1. september.

- Vi er konkurrenter, men også samarbejdspartnere. Vi har arbejdet sammen i to år, hvor man kan sige, at vi har set hinanden an. Nu får vi papir på hinanden, siger Marcus Holm, der er administrerende direktør i Melsen Tech.

Marcus Holm forklarer, at coronaen og nedlukningen har gjort en overtagelse endnu mere oplagt.

- Kunder har oplevet, at der er større risiko ved at få produkter lavet i Kina - hvor produktionen har været lukket helt ned. Det skal vi udnytte den kommende tid. Vi skal vise kunderne, at det er en fordel at have produktionen i Danmark, siger Marcus Holm.

Melsen Tech ligger i Skalborg skråt overfor Dyreskuepladsen. Foto: Melsen Tech

Melsen Tech laver blandt andet betjeningspaneler, tastaturer og tryk-skærme. Setiket laver frontfolier, digital print, label, etiketter og lignende.

Skal booste salget

Normalt foregår opkøb for at opnå stordriftsfordele, men det er et andet fokus hos Melsen Tech.

- Vi skal ud at positionere os i markedet, som Marcus Holm formulerer det.

- Vi skal have en større palet af produkter. Vi skal kunne lave mere, så kunderne kan få lavet alt hos os. Fokus er på, at vi skal booste salget ved at få flere kunder og levere mere til dem, siger han.

Selvom de to firmaer nu bliver til ét, beholder de hvert deres navn.

- Det er to kendte navne og med renommeer, der for begge virksomheder går omkring 50 år tilbage i tiden. Det er en af vores styrker, og det vil vi gerne bevare, siger Marcus Holm.

Enige om prisen

De to parter er enige om ikke at offentliggøre salgsprisen for Setiket, men Marcus Holm afslører, at prisen ikke har været et tema under forhandlingerne.

- Vi har forhandlet om set-up, og hvordan vi kommer videre, men prisen har vi fra starten været helt enige om, siger han.

Samtidig er den tidligere ejer af Setiket, Torben Jørgensen, blevet 65 år.

- Så virksomheden trænger til et generationsskifte, siger Marcus Holm.

Begge selskaber fortsætter som to separate enheder med Marcus Holm som administrerende direktør og en ledelsesgruppe i hver af de to firmaer. Torben Jørgensen bliver i rollen som teknisk direktør i Setiket, og de øvrige medarbejdere fortsætter også som hidtil.

De to firmaer har tilsammen 82 medarbejdere og 12.000 kvadratmeter bygninger fordelt på lokationerne i Aalborg og Esbjerg.