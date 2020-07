Nordjysk virksomhed på opkøb i Spanien: Omsætningen nærmer sig 1,5 milliarder kroner

SÆBY:Skiold, der leverer udstyr til indretning af svinestande, kvægstalde og fjerkræ samt udstyr til håndtering og opbevaring af foder, korn og frø, forsætter sine opkøb. Og har nu overtaget den spanske virksomhed Rotecna.

Sidste år overtog Skiold Jyden Bur i Holstebro og året før maskinfabrikken Landmeco i Ølgod.

Rotecna har specialiseret sig i konstruktion, fremstilling og markedsføring af udstyr og løsninger til svineproduktion. Firmaet blev grundlagt i 1991 og har hovedkontor i Agramunt i Spanien.

Rotecna er vokset støt i løbet af de seneste ti år fra cirka 75 millioner kroner i omsætning i 2010 til næsten 375 millioner kroner i 2020.

Med overtagelsen nærmer Skiold-gruppens omsætning sig 1,5 milliarder kroner.

Rotecna bliver en del af Skiolds svinedivision, hvorved dennes størrelse næsten bliver fordoblet målt i omsætning.

Væksten skal fortsætte

Skiolds koncerndirektør, Søren Overgaard, er begejstret for overtagelsen af Rotecna. I en pressemeddelelse udtaler han:

- Vi har været meget imponerede over Rotecnas ledelse, operationelle platform, produktportefølje og innovative evner, og ser frem til yderligere at udvikle og investere i Rotecnas eksisterende aktiviteter i Spanien. Rotecna har et veludviklet distributionsnetværk med stærke partnerskaber, som Skiold agter at fortsætte med at støtte og få til at vokse. Ved at kombinere vores aktiviteter vil vi kunne betjene vores kunder endnu bedre gennem en styrket produktportefølje og øget volumen til at opbygge et endnu mere omfattende salgs- og servicenetværk globalt.

Sæby-virksomheden har over 600 ansatte og har datterselskaber i ti lande.

Der vil ikke ske ændringer i Rotecnas ledelse eller organisation som følge af overtagelsen, og forretningsaktiviteter med kunder og leverandører vil fortsætte uændret.