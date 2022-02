Nordjysk youtuber vågnede ved bombenedslag: Så ville han ud af Ukraine

LVIV:Surrealistisk. Det er det ord, den nordjyske youtuber 26-årige Thomas Kjems, der er født og opvokset i Aalborg, har brugt mest til at beskrive de to seneste dage i sit rejseliv.

For de to seneste dage er gået i et forsøg på at undslippe krigen i Ukraine - et land, som den 26-årige aalborgenser har opholdt sig i næsten to måneder nu.

Men før hans flugt ud fra det nu krigsramte Ukraine er der gået et længere ophold i et indtil for få dage siden forholdsvis roligt land.

- Min tur startede sådan set i Aalborg, hvor jeg arbejdede mig ned gennem Danmark. Jeg tog afsted som backpacker og ville lave nogle youtube-videoer, og 1. januar stod jeg i København med 500 kroner på lommen. Jeg besluttede så, at jeg ville bruge de 500 kroner på at komme med fly så langt mod øst som muligt. Og det viste sig, at jeg kunne komme til Kiev - Ukraines hovedstad - for de penge, så sådan blev det, fortæller Thomas Kjems i en bus, der skal fragte ham til polske Krakow.

Det var med andre ord helt tilfældigt, at han endte i et land, der nu er i krig med mægtige Rusland. Han har brugt rejseplatformen Couchsurfing til at finde værter, der har villet lade ham overnatte på en sofa, som det ligger i navnet (couch = sofa, red.)

Her boede han først i nogle uger i Kiev, hvorfra han også har lavet en video, mens der stadig var helt ro i landet. Herfra gik turen til Dnipro, der ligger lidt vest for Donetsk, som Ruslands præsident Vladimir Putin har anerkendt som selvstændig nation under russisk beskyttelse.

I Dnipro opholdt han sig ligeledes i nogle uger, hvor han tjente til sin overlevelse og fortsatte tur som engelsklærer og stadig boede hos "sofaværter". Heller ikke her blev ordet "krig" nævnt på et eneste tidspunkt

Så sent som i forgårs beskriver han situationen i Ukraine som helt stille og rolig.

- Det var, som om der ikke kom til at ske noget, og jeg var de seneste uger stoppet med at kigge i medierne, for virkeligheden i medierne var så meget anderledes end på gaden hos ukrainerne. Der var ingen panik, og der var ingen snak om en potentiel krig, fortæller Thomas Kjems.

- De seneste uger har der været en del i medierne, men de fleste ukrainere har ikke rigtig troet, at der ville ske noget. Men da de første bomber faldt, blev folk pludselig klar over situationens alvor, og det gjorde jeg også selv. Det eskalerede fra dag til nat, og så skulle jeg bare ud, fortæller Thomas Kjems.

Han overnattede frem mod torsdag hos en couching host i Odessa og vågnede ved 05-tiden ved et ordenligt brag, som om det var nytårsaften, som han siger.

- Det har formentlig været lufthavnen i Odessa, der blev bombet, og så var invasionen startet, forklarer Thomas Kjems.

Han var en smule forvirret. For var der rent faktisk tale om krig eller hvad?

- Jeg var i søvnunderskud. Men jeg hørte yderligere et par eksplosioner, men troede fortsat ikke rigtig på det. Jeg vågnede så for alvor ved 9.30-tiden, og der havde jeg fået en besked fra min mor og far, og så gik jeg straks på dr.dk og kunne se, at den var helt gal. Jeg var faktisk i en krigszone, og det kunne være livsfarligt, fortæller aalborgenseren.

- Jeg forsøgte at få information ud af min couch host, og hun fortalte mig faktisk, at der var givet udgangsforbud i 30 dage, så jeg ville ikke kunne komme ud af landet. Det lød lidt, som om hun var i panik, og skulle jeg så bare vente i 30 dage på at blive bombet. Så jeg kontaktede nogle af de engelsklærere, jeg havde arbejdet med de seneste uger, og en af dem rådede mig til enten at tage en bus til Moldova eller et tog til Lviv, forklarer Thomas Kjems.

Lviv ligger nær den polske grænse.

Der gik rygter om, at der var russiske soldater i Moldova, og at grænsen mellem Moldova og Rumænien var lukket. Da der torsdag tilsyneladende ikke var eksplosioner i Lviv, mens der var eksplosioner i langt de fleste øvrige storbyer i Ukraine, blev det Lviv, som aalborgenseren valgte som sit første rejsemål i flugten.

- Jeg tog et lynhurtigt iskoldt styrtebad, kom i tøjet og pakkede mine ting i tasken og fik sagt farvel til min sofavært så hurtigt som aldrig før - og så ellers bare ud af døren, lyder det fra Thomas Kjems.

Han har filmet alt - også på gaden i Odessa.

- Folk virkede helt rolige, de gik tur med deres hunde - det var, som om der intet skete. Jeg blev lidt forvirret, for i mit hoved var der altså faldet fire-fem bomber om morgenen der. Så jeg forstod ingenting. Men i stedet for at løbe gik jeg så stille og roligt ned til togstationen, fortæller Thomas Kjems.

Her fik han hjælp af en kvinde på sin egen alder og hendes mor til at købe en billet til Lviv med afgang 18.22. Han skulle med andre ord vente omkring seks timer, før han kunne komme væk fra Odessa.

Efter at have spist frokost med overflyvning af bl.a. en kæmpe helikopter kom toget så afsted. Efter en noget forsinket tur, hvor Thomas Kjems hele tiden frygtede for, at toget skulle blive stoppet af tropper, endte han så i Lviv ved godt 09-tiden fredag morgen.

Da havde han sørget for, at alle hans optagelser var lagt på en ekstern harddisk - for en sikkerheds skyld, hvis soldater skulle tage hans taske og udstyr.

På 10 minutter i Lviv var der en del panik, snak med folk og endda et udbrud om, at Thomas Kjems var amerikaner. Han gjorde opmærksom på, at han var dansker og kom med bussen, der havde polske Krakow som destination.

Ved grænsen til Polen stod der mange personbiler, og folk var blot gået over grænsen til Polen. Men selv om bussen havde prioritet frem for de øvrige biler og gående, gik der fem timer, før bussen kunne krydse grænsen og nå i sikkerhed i Polen.

I ventetiden blev det under opladning af mobiltelefoner til en snak med en ukrainsk kvinde i 20’erne, der også var rejst ud af landet.

- Hun fortalte om sine følelser ved at forlade sit hjemland og sin frygt for, hvad hun måtte komme hjem til - et frit Ukraine eller en russisk domineret vasalstat. Om det var et hjem eller et russisk hjem, hun ville vende hjem til. Hun var dybt berørt af situationen, siger Thomas Kjems.

Efter at være kommet ud af Ukraine ved han ikke rigtig, hvor turen nu går hen.

Han havde sin sidste undervisningstime som engelsklærer i Odessa onsdag og var på vej til at købe billet til Georgien, da bomberne faldt, og turen derfor gik en helt anden vej.

- Jeg burde måske være så rystet, at jeg tog hjem - min mor var meget ked af min situation, da jeg skypede med hende - men jeg føler faktisk først, det er nu min rejse skal begynde. Nu finder jeg først en base i Polen, hvor jeg kan redigere og lægge mine vilde videooptagelser på YouTube, og så finder jeg ud af, hvor min rejse derefter skal gå hen, lyder det med fasthed i stemmen fra den 26-årige aalborgenser.