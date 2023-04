Nordjyske badmintonkendisser hædret - med i europæisk Hall of Fame

AALBORG:De to nordjyske badmintonspillere Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen er blevet optaget i Badminton Europes Hall of Fame. Det skete lørdag i forbindelse med Badminton Europes kongres i aserbajdjanske hovedstad Baku.

I et opslag fra badmintonorganisationen på organisationens Facebookside lyder det, at optagelsen er sket efter parrets "utallige bedrifter i deres aktive karriere".

Parret bliver i begrundelsen for optagelsen sammenlignet med blandt andre Peter Gade, Nora Perry, Morten Frost eller Gillian Gilks.

Blandt parrets præstationer nævnes, at Kamilla Juhl Rytter blev verdensmester i mixdouble i 2009 og Europamester i mixdouble i 2006 og 2010, mens Christinna Pedersen blev Europamester i mixdouble i 2014 og vandt Super Series Finals i mixdouble i 2009, 2012 og 2013.

Sammen vandt parret sølvmedalje ved VM 2015, sølvmedaljen ved OL i Rio 2016, All England-titlen i 2018 og hele fire EM-titler.

I et opslag på Instagram takker parret for udnævnelsen til BECs Hall of Fame.

- Vi er glade og stolte over at være blevet optaget i BEC Hall of Fame. Sikke en "familie" at blive en del af. Så mange store navne. Sikke en ære, lyder det i parrets opslag på Instagram.