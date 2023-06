Nordjyske børnefamilier under pres: Rekordmange søger feriehjælp

NORDJYLLAND:Nordjyder opfordres til at give en økonomisk håndsrækning, så flere udsatte børn kan få en god ferieoplevelse.

Mødrehjælpen er en af de mange organisationer, der i år har modtaget rekordmange ansøgninger om feriehjælp. 969 familier i Nordjylland er så pressede, at de har bedt om støtte fra Mødrehjælpen - sidste år søgte 322 familier.

Ansøgerne får svar 22. juni, og Mødrehjælpen håber stadig at kunne få samlet flere penge ind, så man skal skuffe færre børnefamilier.

Ikke penge til alle

- Som det ser ud lige nu, går regnestykket med familier, der har brug for vores hjælp, og familier, vi kan hjælpe, ikke op. Hvis vi skal lykkes med at hjælpe de mange familier, afhænger det i den grad af danskernes opbakning, lyder opfordringen fra Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen.

Det er i høj grad de stigende priser, der har øget presset på de dårligst stillede familier.

- Vi taler med familier, der er så hårdt presset på økonomi, at de må droppe medicin og springe måltider over.

- Og når familierne dårligt kan få hverdagen til at hænge sammen, er det klart, at der heller ikke er råd til fritidsaktiviteter eller sommeroplevelser, siger Ninna Thomsen.

Feriehjælpen gives til børnefamilier, der står i en svær økonomisk og social situation og består af en økonomisk håndsrækning på 400 kr. pr. barn under 18 år. Desuden tilbydes gratis sommerferieoplevelser i Mødrehjælpens lokalforeninger.

Lokalforeningerne tilbyder i år ekstraordinært mange gratis udflugter, endagsaktiviteter og sommerlejre i løbet af ferien, så børn og forældre kan få fælles oplevelser og ferieminder.

Tre familier afsted

I Brønderslev har Mødrehjælpens Lokalforening fået mulighed for at sende tre familier afsted på et to dages hotelophold, men det dækker langt fra behovet.

Ilse Hansen fra Mødrehjælpen i Brønderslev har modtaget ansøgninger fra 25 familier, der gerne vil afsted på et to-dages ferieophold - men hun har kun penge til at sende tre familier afsted. Arkivfoto: Allan Mortensen/Expo Fotografi

- Vi har allerede 25 familier, der har søgt, så det bliver rigtig svært at vælge blandt dem. Men vi er glade for at kunne hjælpe nogle, siger lokalformand Ilse Hansen fra Mødrehjælpen i Brønderslev.

- Det betyder meget for børnene at kunne komme hjem og fortælle kammeraterne, at de også har været afsted og fået en oplevelse med deres familie i ferien, siger Ilse Hansen.

Sådan kan man støtte Der er flere muligheder for at bidrage til Mødrehjælpens Feriehjælp

Send et valgfrit beløb til MobilePay 150801

Send SOLSKIN på SMS til 1272 og støt med 150 kr.

Giv støtte ved en bankoverførsel til konto 5301–0266276

I Nordjylland er den typiske ansøger til Mødrehjælpens Feriehjælp kvinde (92%) og bor til leje (89%).

Knap to ud af tre ansøgere er enlig forsøger (65%) til sit eller sine børn.

Ansøgerne i Region Nordjylland nævner prisstigninger (41%) og arbejdsløshed (18%) som primære årsager til de søger om feriehjælp. VIS MERE

Også i Mødrehjælpens butikker mærker man, at familierne er mere pressede. Nogen opsøger butikkerne for at bede om økonomisk hjælp, men det kan kun ske gennem en ansøgning om feriehjælp hos Mødrehjælpen centralt. Fristen for at søge i år er udløbet.

Mødrehjælpen har udarbejdet en liste over en lang række billige eller gratis sommerferieaktiviteter i Nordjylland.