Nordjyske borgmestre til nordjyderne: Bak op om vores lokale og regionale medier

- På nuværende tidspunkt har vi alle behov for at stå sammen i Nordjylland. Vi har også behov for at bakke op om vores lokale medier.

Sådan starter Arne Boelt en video, hvor flere af de nordjyske borgmestre taler om vigtigheden af den lokale og regionale presse.

Du kan se videoen med de nordjyske borgmestre herunder.

Seks nordjyske borgmestre medvirker i videoen, hvor de alle bakker op om den lokale og regionale presse.

Heriblandt Mikael Klitgaard, der understreger vigtigheden af en kritisk presse, der kan fortælle de væsentlige historier fra forskellige perspektiver.

- Når man lever i et demokrati, er det at udbrede budskaber ret vigtigt. Også at være kritisk. Man skal huske at se sagerne fra alle synsvinkler af, og det har vi heldigvis nogle medier, der kan.

Videoen handler dog ikke kun om borgmestrenes syn på mediernes rolle i samfundet.

Borgmesteren i Thisted, Ulla Vestergaard, fortæller, hvordan hun selv bruger de lokale medier.

- Når jeg står op om morgenen og får min morgenkaffe, så er det første, jeg gør, at læse og være nysgerrig på, hvad der står af historier.

Og medierne kan også andet end at orientere og være samfundets vagthund, fortæller Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.

Medierne er med til at skabe sammenhold, fællesskab og ejerskab i en tid, hvor vi ellers lever meget adskilte.

Og når lokale og regionale medier har været en del af nordjydernes hverdag i over 250 år kan man let komme til at tage dem for givet. Men man skal huske at bakke op om medierne, fortæller Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavns Kommune.

Ligesom jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi handler lokalt, så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, vi bakker op om selvfølgelig de nationale medier, men i særdeleshed de lokale. For ellers kan vi risikere, at vi lige pludselig ikke har dem.

Videoen rundes af af Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, der ligeledes kommer med en opfordring til Nordjyderne.

- Brug de lokale medier. Vær med til at bakke op om dem, for jeg tror slet ikke, vi fatter og forstår, hvor meget vi egentlig mister, hvis vi mister vores lokale presse.