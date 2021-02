Nordjyske efterskoler er klar: Men forudser dog én stor udfordring, der kan blive et problem for smitten

NORDJYLLAND:Nordjyske efterskoler glæder sig over udsigten til, at eleverne kan komme tilbage på skolen i næste uge.

På Himmerlandcentrets Idrætsefterskole (HCI) i Haverslev er man klar til at modtage 136 elever på mandag, hvis det bliver endeligt besluttet.

- Vi skal nok gøre alt for at begrænse smitten så meget som muligt. For os handler det lige nu om, at vi kan få vores elever tilbage, så vi kan få afsluttet året på en god måde, siger forstander Jens Grønhøj.

Udmeldingen kommer efter en rapport om det faglige grundlag for genåbningen, som regeringens indsatsgruppe mod covid-19 udkom med i går. Heri står der, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at nordjyske efterskoler åbner.

Det er dog ikke endeligt besluttet, da vurderingen først skal drøftes med Folketingets partier. Statsminister Mette Frederiksen (S) skrev mandag aften på Facebook, at hun forventer, at der kommer en endelig plan onsdag.

Hvad anbefaler eksperterne? De faglige eksperter i regeringen indsatsgruppe mod covid-19 kom med deres anbefalinger til en lempelser af de restriktioner, der udløber 28. februar. Heri står der blandt andet: Indsatsgruppen indstiller for landsdelene Vestjylland og Nordjylland, at: - Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde under forudsætning af test 2 gange om ugen. - Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger beskrevet af Sundhedsstyrelsen. Indsatsgruppen indstiller på nationalt niveau, at: - Udvalgsvarebutikker op til 5000 m2 genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre. - Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test. Kilde: Sundhedsministeriet.dk VIS MERE

Elever fra nær og fjern

Selvom efterskolen er glad for udsigten til, at den snart kan byde deres elever velkommen tilbage, er der dog én ting, som kan blive et problem.

- Vi har jo elever fra flere dele af landet, så de kommer til at rejse på tværs af landet, hvis de skal hjem til familien i en weekend. Det kan give problemer, siger forstanderen.

- Kan I ikke gøre det til et krav, at eleverne skal blive på skolen - også i weekenderne?

- Nej, det kan vi ikke. Der er nogle elever, som har brug for at komme hjem til familien og lade op, inden de kan tage en uge mere. Men vi kommer til at opfordre til, at alle elever bliver på skolen i weekenden. Det gør vi både for at undgå smitte, men også så eleverne kan få mest muligt ud af skoleåret.

I weekenden vil der resten af skoleåret være ekstra bemanding, så alle elever har mulighed for at være på skolen.

Skolen vil trække på erfaringerne fra det seneste år med corona. Eksempelvis lavede man i foråret en aftale med købmanden om, at eleverne kunne handle uden for åbningstid, så smitterisikoen mellem lokalbefolkningen og eleverne blev mindsket.

Krav om test

Også på Ranum Efterskole er man klar til at tage mod eleverne i næste uge, hvis det bliver aktuelt.

Ligesom i Haverslev vil de opfordre sine 430 elever, der kommer fra hele landet, til at blive på skolen i weekenden, men det bliver ikke et krav.

- Vi kommer til at stille krav om en negativ test, hvis de tager hjem i weekenden, da vi ikke vil løbe den risiko, at der kommer smitte ind på skolen, siger forstanderen på Ranum Efterskole, Olav Storm.

Hvis eleverne har været sammen med mange mennesker, eksempelvis til en fest, må de først komme tilbage på skolen efter inkubationstiden på fire dage med en negativ test.

Udover krav om test må eleverne på Ranum Efterskole ikke forlade matriklen, og ligesom i foråret vil den lokale brugs have en afdeling på skolen, så lokalbefolkningen og eleverne ikke blandes.

Hverken Ranum Efterskole eller HCI har haft smittetilfælde på deres skole.