Nordjyske erfarer: 3. Limfjordsforbindelse tættere på end nogensinde

NORDJYLLAND:I morgen fremlægger transportminister Benny Engelbrecht regeringens længe ventede udspil til en infrastrukturplan.

Ifølge Nordjyskes oplysninger vil en ny forbindelse over Limfjorden være på listen over de projekter, som regeringen mener bør prioriteres inden for de næste 10 til 15 år. Det fortæller flere kilder til Nordjyske.

Med den udmelding tegner der sig nu et flertal i Folketinget for den vestlige forbindelse. For blå blok har forbindelsen længe været et udtalt ønske, mens regeringens støttepartier er enten direkte imod forbindelsen eller betænkelige ved linjeføringen over Egholm.

Et eventuelt første spadestik bliver da heller ikke taget lige med det samme. Efter at have præsenteret udspillet vil ministeren indkalde partierne til forhandlinger.

Regeringens udspil

Regeringens udspil handler dog om meget andet end 3. Limfjordsforbindelse, Ministeren har fortalt om planerne om at lave en pulje på 6,5 milliarder kroner, som skal bruges på mindre trafikprojekter som for eksempel rundkørsler, overhalingsspor og motorvejstilkørsler. Pengene skal - siger ministeren til Avisen Danmark - gøre det lettere at bosætte sig længere væk fra sin arbejdsplads.

Foruden puljen til småprojekter, vil regeringen bruge 500 millioner kroner på flere ladestandere til elbiler og 250 millioner kroner på at forbedre ubemandede togstationer, så de også kan bruges til andre formål. Derudover vil regeringen gøre det muligt for kommunerne at indføre bilfrie søndage.