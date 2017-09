Nordjyske fiskere: Nej til mere flytte-kaos

NORDJYLLAND: Den nye fiskeristyrelse skal flyttes fra København til Nordjylland for at skabe statslige arbejdspladser i området, foreslår Socialdemokraterne oven på skandalen om fiskeriets kvotekonger.

Forslaget får delvis opbakning fra den lokale fiskerformand i Hanstholm, Jan Hansen, som også er formand for Kreds Nord i Danmarks Fiskeriforening.

Fiskeriområdet omfatter cirka 250 statslige medarbejdere.

- Umiddelbart vil vi selvfølgelig gerne have, at flere statslige arbejdspladser rykker over i vores område, og vi har da også masser af boliger til dem, gamle kommunekontorer og alt muligt, siger han.

Jan Hansen er dog samtidig - når han tager fiskerkasketten på - bange for, at en flytning kan skabe endnu mere turbulens på fiskeriområdet.

- Dem, der arbejder med styrelsen i det daglige, kan godt mærke, at der er totalt opbrud i øjeblikket. Alting bliver administrativt tungt, og mange ting er blevet forandrede. Det har vi ikke brug for mere af lige nu, siger Jan Hansen.

De embedsmænd, der foretager den fysiske kontrol på fiskerfartøjerne, bor i forvejen tæt på havnene, understreger han.

- Men det er klart, at hvis der skal ansættes nye folk til styrelsen, så kan de lige så godt blive ansat heroppe som et andet sted, siger Jan Hansen.

Det er Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, som har fremsat forslaget om at flytte Fiskeristyrelsen.

- Fiskeristyrelsen skal ud i landet og tættere på de fiskere, som de skal holde øje med og vejlede. Vi foreslår i Socialdemokratiet, at Fiskeristyrelsen flyttes ud af København til Nordjylland, siger han.

Forslaget kommer samme dag, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) besøger Hanstholm Havn i Nordjylland sammen med den nye fiskeriminister, Karen Ellemann (V). Det sker i anledning af havnens 50 års jubilæum.

Simon Kollerup begrunder idéen med, at Nordjylland som den største fiskeriregion i Danmark, er det mest oplagte sted for styrelsen.

- Sammen med et stærkt fagligt miljø på Aalborg Universitet så bliver det muligt at rekruttere dygtige medarbejdere med de nødvendige juridiske kompetencer, siger han.

/ritzau/