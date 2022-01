Nordjyske hospitaler gør klar til flere coronapatienter

NORDJYLLAND:Smitten med corona er stigende, og de nordjyske hospitaler gør klar til at kunne gå endnu et trin op for at kunne håndtere en eventuel stigning i antallet af indlagte, som har brug for intensiv behandling.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Regionen skriver, at der helt konkret er lagt en plan for, at hospitalerne kan eskalere fra de nuværende 46 til 62 intensivpladser.

Før jul er kapaciteten på intensiv-området i Region Nordjylland allerede øget fra 35 til 46 pladser, og bliver det nødvendigt, vil den fremtidige fordeling af intensivpladser være mellem Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland med henholdsvis 47 og 15 intensivpladser.

- Planen indebærer, at vi i Aalborg udnytter de fysiske rammer til det maksimale, og i Hjørring tages nogle senge i brug, der ligger uden for intensivafsnittet, men lige i nærheden, siger Anne Bukh, koncerndirektør for sundhed i Region Nordjylland.

Det kan være svært at forudse, hvad der kommer til at ske på længere sigt.

Koncerndirektør Anne Bukh peger på, at udfordringen ved at skalere op både er at sikre de nødvendige fysiske rammer til intensivpladser, men det drejer sig i lige så høj grad om at få en tilstrækkelig personalemæssig bemanding. For nylig blev der indgået aftaler mellem Region Nordjylland og de faglige organisationer Dansk Sygeplejeråd og FOA om en ny beredskabsaftale, der ad frivillighedens vej og mod ekstra betaling kan være med til at sikre flere hænder.

Også den særlige vinterpakke har sikret ekstra tillæg til medarbejdere på udvalgte afsnit på hospitalerne, der kontinuerligt har behandling af corona-patienter.